三重県地盤の百五銀行<8368.T>や岐阜県地盤の十六フィナンシャルグループ<7380.T>、奈良県地盤の南都銀行<8367.T>など、地銀株の年初来高値更新が相次いでいる。日銀は１２月、政策金利を３０年ぶりの水準となる０．７５％に引き上げた。これを受けて各行は短期プライムレートの上方改定を進めている。更に、２９日に公表された１２月の日銀会合の「主な意見」では、委員の一人から「日本の実質政策金利は群を抜いて世界最低水準」との意見が出ていたことが話題となっており、２０２６年も日銀が利上げ路線を進むとの見方が優勢となっている。貸出金利の上昇による収益改善シナリオが横たわる銀行セクターのなかでも地銀株はＰＢＲ（株価純資産倍率）が１倍を下回る銘柄がなお多く、投資家の買い意欲が高い状態が続いている。宮崎銀行<8393.T>や佐賀銀行<8395.T>も高い。



出所：MINKABU PRESS