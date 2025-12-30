ASUS JAPAN、AM5マザーボードの購入＆エントリーで豪華景品が抽選で26名に当たるキャンペーンを開催中

　ASUS JAPANは12月23日〜2026年1月13日の期間、AM5マザーボードの購入でゲーミングディスプレイやゲーミングデバイスといった豪華景品が抽選で26名に当たるキャンペーン「2025年末自作パソコン組み立て感謝祭〜連続20年No.1の感謝を込めて〜」を開催している。

●抽選で26人に豪華景品をプレゼント



　同キャンペーンでは、ASUSのAM5マザーボードを購入して2026年1月20日までにエントリーすると、豪華景品が抽選で当たる。対象となるマザーボードは、AMD X870E、X870、B850、B840、X670E、X670、B650E、B650、A620チップセットを搭載する、現行のASUS／ROGマザーボードすべて。

　景品は以下の通り。

○ROG STRIX XG32WCS：1名

○ROG HARPE ACE MINI BLACK：5名

○ROG HARPE ACE MINI WHITE：5名

○ROG Strix Scope II 96 Wireless WHITE：2名

○ROG Falcata：1名

○ROG PELTA Black：2名

○ROG Scabbard II Arctic Gray XXL：10名

　なお、「ROG STRIX XG32WCS」と「ROG Falcata」は、X870E／X870マザーボードの購入者が抽選条件となる。