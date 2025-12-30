Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が自身のInstagramストーリーズを更新し、Travis Japanの七五三掛龍也、JO1の金城碧海との忘年会ショットを公開。グループの垣根を超えた交流と、リラックスした雰囲気が伝わる1枚に注目が集まっている。

■藤ヶ谷太輔×七五三掛龍也×金城碧海、素の表情がのぞく忘年会ショット

写真には、3人が顔を寄せ合うように並び、カメラに向かってポーズを決める姿が収められている。

藤ヶ谷はグレーのニット帽にサングラスをのせ、黒のアウターに顔をうずめるようなスタイル。目元には穏やかな笑みが浮かび、リラックスした様子が伝わってくる。

七五三掛はグレーのニット帽をかぶり、カメラをまっすぐ見つめながらピース。落ち着いた表情の中に親しみやすさも感じられ、3人の自然な距離感が印象的だ。

金城はブラックのニット帽にメガネを合わせたカジュアルな装いで、ウインクしながらピースサイン。無邪気さのある表情が印象的で、場の楽しさをそのまま写し出している。

■欠席の大橋和也は“イラスト”で登場

投稿には「忘年会してきたー。今回はプリンちゃんが欠席！」とのコメントも添えられており、なにわ男子の大橋和也は欠席。その存在は手描きのイラストで表現されており、仲の良さが伝わるユーモアあふれる演出となっている。

ラフな私服に自然なポーズ、そして飾らない表情。世代やグループを超えた距離の近さと、年末らしい和やかなムードが感じられる投稿となった。

ファンからは「ガヤスカしめちゃん～～！」「仲良しになっていて嬉しい」「似顔絵入れてくれてて幸」「藤ヶ谷画伯かなり味あるw」「似顔絵に愛がある」「プライベートで交流あるの嬉しい」といった声が寄せられている。

