Number_iが、12月29日放送の『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』（日本テレビ系）に出演し、「GOD_i」を披露した。

【画像＆動画】オーラ抜群！統一感あるブラックコーデのNumber_i

Number_iの公式Xおよび番組公式SNSにてオフショットが公開され、ファンの注目を集めている。

■Number_i、ブラック基調で魅せた統一感あるファッション

公開された写真には、Number_iの3人が並んで立つ姿が収められている。左から平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太。

3人ともブラックを基調としたスタイリングで統一しつつ、それぞれの個性が際立つ装いが印象的だ。

平野はサングラスをかけ、ウールジャケットにチェーンネックレスを合わせたクールなスタイル。

神宮寺はハーフアップヘアにリムレスメガネ、ボリューム感のあるMA-1ジャケットをまとい、洗練された雰囲気を漂わせている。

岸はレザーアイテムを中心にコーディネートし、鮮やかなイエローヘアが全体のアクセントとなっている。

同じブラックトーンでありながら、素材感やシルエット、アクセサリー使いによって三者三様の魅力が際立つ、完成度の高いコーディネートだ。

SNSでは「かっこよすぎ」「毎回ビジュ更新してくる3人やばすぎ」「3人並ぶとオーラがすごい」「爆イケ」といった声が殺到。

さらに神宮寺のビジュアルには、「もはや二次元」「絶対少女漫画に存在してる」「紅白に向けてギア上げて仕上げてくるの怖い」「ハーフアップ×リムレスメガネは反則」「心掴まれてしまう美しさ」といった反響が相次いで寄せられている。

■オーラ放つ、平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太の3ショット