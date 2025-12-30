30日11時現在の日経平均株価は前日比128.37円（-0.25％）安の5万398.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は459、値下がりは1071、変わらずは68と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は57.76円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、リクルート <6098>が7.62円、任天堂 <7974>が5.52円、信越化 <4063>が5.52円、コナミＧ <9766>が4.68円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を14.44円押し上げている。次いでイビデン <4062>が5.01円、ディスコ <6146>が3.14円、ＨＯＹＡ <7741>が2.92円、村田製 <6981>が2.81円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、海運、電気・ガスと続く。値下がり上位にはその他製品、証券・商品、ゴム製品が並んでいる。



※11時0分7秒時点



