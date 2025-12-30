“Mr.アーチェリー”SixTONESジェシー、“新春”神業2番勝負に挑む
SixTONESのジェシーが、来年1月6日に放送されるTBS系『THE神業チャレンジSP』(19:00〜22:00)に出演する。
SixTONESのジェシー
世界中で大流行している“神業動画”にさまざまな芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという同番組。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、井森美幸、みちょぱ、ニューヨークを迎え、挑戦を見届ける。
番組名物「神業アーチェリー」で、今年も“Mr.アーチェリー”ジェシーが奇跡を起こす!? 新春SPの今回は、超神業2番勝負。パーフェクトを達成したら100万円。一つ目は、20m先の0.08ミリの極薄の紙を射抜け。二つ目は、落ちてきた橙(だいだい)を鏡餅に触れる一瞬で射抜けるか、鏡餅アーチェリー。その難度はもはや神の領域へ。見事100万円を獲得し、華々しい2026年の幕開けとなるか。
「神業クレーンゲーム」では、HIKAKIN＆SEIKINが挑戦。「神業フェイク」には、ムロツヨシ、佐藤二朗、山田孝之、広瀬アリス、「神業VS超人アスリート」には、バドミントン・五十嵐有紗選手＆志田千陽選手が挑む。
(C)TBS
