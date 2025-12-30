Image: © Sony Interactive Entertainment Inc., New Era

ベースボールキャップでおなじみのストリートファッションブランドのニューエラがソニーの伝説的なコンシューマーゲーム機、初代PlayStationをフィーチャーしたアイテムを発表しました。

ニューエラ×PlayStationコラボの特徴は、PlayStationロゴやコントローラーの「△◯×▢」ボタンなどの要素にニューエラのスタイルが組み合わされているところ。ヴィンテージTシャツなどもあるPlayStationアパレルにニューエラのストリート要素をかけ合わせたオリジナルなものとなっています。

プレステをメインに絶妙なニューエラ風味

今回発表したのは、ニューエラの代名詞ともいえるキャップ、Tシャツやフーディーにバッグなどなど複数のアパレルアイテム。

最初に目がいくのは、やはりベースボールキャップ。象徴的なPlayStationのロゴやマークがメインにあしらわれているのに加えて、サイドのニューエラロゴやツバのシールが施されていていい具合にかっこいいです。

個人的にほしいのはロングTシャツとバケットハット。こちらも「プレステ！」という感じを全面に感じられつつも、ニューエラ風味がうまく組み合わせられているのがなんともいい感じです。

レトロ感がいい味となる一品

1994年に発売されて以来数々の名作を生んできた初代PlayStation。個人的には『バイオハザード 2』や『ファイナルファンタジーIX』、『moon』などをひたすら遊んだなあという懐かしさが蘇ります。それとともに、PlayStationのレトロ感は現代においてY2K的な新しさも感じさせるものでもあるわけですね。

このコラボにそうした意図はないかもしれませんが、スマホ・PC、コンシューマー機もオンライン協力プレイやPvPが主流の現代において、オフラインが主体だったゲームの象徴でもある初代PlayStationがアイコンとして全面に出されるのもなんだかおもしろさを感じます。

ニューエラ×PlayStationコラボアイテムは年明けすぐ、2026年1月8日に発売です。取り扱いは全国のニューエラストアとオンラインストアにて。各アイテムの価格もストアページからご確認ください。

