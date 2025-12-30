16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した解説陣が、DeNA・筒香嘉智について言及した。

高木豊氏は筒香について「筒香は後半ほとんど20本という数字を挙げていきましたよね。来年を考えると30本は行くかなと思います。復活します。1回ファームに落ちているんです。その時にやったことは体を流さないように。軸で回れるような。それが後半できてきているので、復活と言ってもいいと思います」と、今季後半の活躍ぶりを見て、来季の完全復活に太鼓判。

佐伯貴弘氏も「復活すると言いますかね、よくなるというか、今季の成績は.220ですよ。ここをもっとピックアップすれば、当然良くなると思いますし、何よりシーズン中に豊さんが言ったように、ファームに落ちた。サードに取り組むようになったんですよね。一軍の試合でサードを守るようになって、キレが戻った。この成績が出たと思います」と分析した。

片岡篤史氏は「サードを守ったことはバッティングに影響したと思いますね。三塁手は左バッターも見やすいですし、そういう意味で、瞬発系というんですか、体のキレが戻ったと思います。すごい影響があるんじゃないかと思います」と、サードコンバートが復調のきっかけになったのではないかと分析した。

筒香は春先苦しみ、一時ファーム落ちを経験しながらも、75試合に出場して、打率.228、20本塁打、43打点の成績を残した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』