¡ÚÈ¬Ä¬Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡Û¼¡¡¹¤Ëµ¯¤­¤¿ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Çµß½õ³èÆ°¤ÏÄ¹´ü²½¡Ä½éÆ°¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«

2025Ç¯¤Ë¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤È¤¯¤ËÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ú2025Ç¯¶§°¡õ½ÅÂç»ö·ï¥ï¥¤¥É¡Û¡£º£²ó¤ÏÆÍÁ³µ¯¤¤¿Æ»Ï©¤Î´ÙË×¤¬ÁÛÄê³°¤ÎÂç¤¤ÊºÒ³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ØÈ¬Ä¬Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡Ù¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤ë¡£
1·î28Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÃæ±û°ìÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ¤ÇÄ¾·ÂÌó5£í¡¢¿¼¤µÌó10£í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ»Ï©¤¬ÆÍÁ³´ÙË×¤·¡¢ÃËÀ1Ì¾¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬·ê¤ËÍî¤Á¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¤¹¤°¤Ë¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ëµß½õ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë·ê¤Ï³ÈÂç¤·¤ÆÄ¾·Â40£í¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ÙË×¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿²¼¿åÆ»¤Ï12»ÔÄ®¡¦120Ëü¿Í¤Ö¤ó¤Î²¼¿å¤¬Î®¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢²¼¿å»ÈÍÑ¤Î¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤âÎ®ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Î²²½¿åÁÇ¤ÎÈ¯À¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½Ð³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¡£±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï5·î2Æü¤À¤Ã¤¿¡£
3·î9ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Çµß½õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¾ÃËÉ¤ÎÉÔ¼êºÝ¤À¡×¤ÈÊ£¿ô¤Î¾ÃËÉ´Ø·¸¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï½éÆ°¤Îµß½õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö»þ¤Îµ»ö¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Ï²áµîµ»ö¤ò°úÍÑ¡Ë¡£
µß½õÂÎÀ©¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ô¸½¾ì¤ò´É³í¤¹¤ë¡¢Áð²ÃÈ¬Ä¬¾ÃËÉ¶É¤Ë¡ÖÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íî²¼¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦119ÈÖÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±·î28Æü¤Î¸áÁ°£¹»þ49Ê¬¡£Ä¾¤Á¤Ë¾ÃËÉÂâ¤¬½ÐÆ°¤·µß½õ³èÆ°¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å£±»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾Âæ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£½éÆ°¤Îµß½õÊýË¡¤ÏÌ¿¹Ë¤ò¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤¬·ê¤ÎÃæ¤Ë£²¿Í¤Û¤É¹ß¤ê¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ù¥ë¤Ç±¿Å¾Âæ¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¼ê·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÊøÍî·ê¤ÎÆâÉô¤¬¤µ¤é¤ËÊøÍî¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ìÂâ°÷£²Ì¾¤¬Éé½ý¡¢£±¿Í¤ÏÆþ±¡¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾ÃËÉÂâ¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÇÄß¤ê¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºîÀï¤ËÊý¿ËÅ¾´¹¡£Ì±´Ö¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢Äß¤ê¾å¤²¤ò»î¤ß¤ë¡£¤·¤«¤·¸á¸å£¸»þÈ¾¤´¤í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢½é²ó¤ÎÄß¤ê¾å¤²¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¼ºÇÔ¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤ÎÂæ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¸á¸å10»þ¤´¤í¤«¤é£²ÅÙÌÜ¤ÎÄß¤ê¾å¤²¤ËÄ©Àï¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿¼Ìë£±»þ¤´¤í¤ËÄß¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤·¤«¤·Äß¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÙÂæÉôÊ¬¤Î¤ß¡£ÅÚº½¤Î½Å¤ß¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤¤¤ë±¿Å¾ÂæÉôÊ¬¤¬ÀéÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤ÊÂçÊøÍî¤¬È¯À¸¤·¡¢ÅÅÃì¤äÅ¹¤ÎÂç´ÇÈÄ¤Ê¤É¤¬ÃÏÃæ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÃÏÃæ¤«¤é²ÙÂæ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤»¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÚº½¤¬Êø¤ì¤¿¤¿¤á¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÊøÍî¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µß½Ð³èÆ°¤ÏÃæÃÇ¡£¤½¤Î¸å¡¢¾ÃËÉ¤Ï±¿Å¾Âæ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤¹¤é¡¢ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡Õ
Åö»þ¤Î¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½éÆ°¤Îµß½õÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÈ¬Ä¬¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾ÃËÉ½ð°÷¤¬µ¿Ìä¤ò¤Ê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Í×Ìó¤¹¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
¡Ö·ê¤Î¼þ°Ï¤¬ÊøÍî¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤É¤ó¤É¤óÅÚº½¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÚÎ±¤á¤ò¤·¤Æ¼þ°Ï¤ÎÊøÍî¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éµß½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¾ÃËÉ½ð°÷¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¦¤¨¤ÇÃËÀ¤âµß½õ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÖÁð²ÃÈ¬Ä¬¾ÃËÉ¶É¤Ë¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÁõÈ÷¤äµ»Ç½¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÂ¾¤Îºë¶Ì¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤ä¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë±þ±çÍ×ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¾åÁØÉô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¸«Êý¤ËÂÐ¤·¤ÆÁð²ÃÈ¬Ä¬¾ÃËÉ¶É¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ö¸½ºß¿¦°÷¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤ªÅú¤¨¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤ÊºÒ³²¸½¾ì¤Ç¡¢²¿¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢µß½Ðºî¶È¤Ë3¥õ·î¤â¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ°¤«¤·¤¬¤¿¤¤»ö¼Â¤À¡£
¤¤¤Þ¤À¤Ë½»Ì±¤òÇº¤Þ¤»¤ëºÒ³²
12·î19Æü¡¢µß½Ð³èÆ°¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÁð²ÃÈ¬Ä¬¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Î¡ÖÆ»Ï©´ÙË×µß½õ»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡×¤ÏÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤Îµß½õÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÚÎ±¤á¹©Ë¡¤Ï´í¸±¤¬È¼¤¤¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÅö»þ¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤Ë¤è¤ëµß½õÊýË¡¤¬Í£°ì¼è¤êÆÀ¤ëÊýË¡¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÂÅÅö¤À¤È¤·¤¿¡£ºÇ½ªÊó¹ð¤Ï¡Ç26Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
´ÙË×¸½¾ì¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÉüµì¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼þÊÕÆ»Ï©¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë½ÂÂÚ¤¬¤ª¤³¤ê¡¢±Ä¶È¤òºÆ³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÅ¹ÊÞ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë½»Ì±¤¿¤Á¤òÎ²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ë°½¤¬Çº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ç»ÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê·ò¹¯Èï³²¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÁÊ¤¨¤ë½»Ì±¤ÏÂ¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥¢¤Î¼è¤Ã¼ê¤äÍá¼¼¤Î¼Ø¸ý¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¶âÂ°À½ÉÊ¤¬¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤âÎ²²½¿åÁÇ¤Î±Æ¶Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
°½¤Ï¸½¾ì¤ÎËä¤áÌá¤·¤¬½ª¤ï¤ë¡Æ26Ç¯¤Î3·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Î²¼¿åÆ»´É¤òÊ£Àþ²½¤¹¤ë¹©»ö¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢´°Á´¤Ë½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï5¡Á7Ç¯¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½»Ì±¤¬¿´µÙ¤Þ¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î¤è¤¦¤À¡£