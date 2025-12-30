「疲れた、お腹空いた」わがまま連発の高齢母にイラッ！ でも、娘が笑って許せるようになったワケ

高齢の母と出かけると、わがままの連発で正直疲れることも。

けれど━━母に振り回されている自分の姿は、かつて私に向き合ってくれていた母の姿なのかもしれない。そう思うと、心が少しだけやわらかくなった筆者の体験談です。

母との外出は、まるで子連れのよう

高齢になった母と出かけると、正直けっこう疲れます。



「どっち行くの？」「どの電車に乗るの？」「なんだか疲れちゃった」「お腹空いた」「あれ買いたい」「トイレ行きたい」……。





イラッとしながら、ふと思い出したこと

そのたびに立ち止まり、行動が中断されます。「え、今ー！？」とツッコミを入れながら付き添う日々。母はまるで小さな子どものようで、スケジュール通りに進まない外出に、疲れてしまいます。

イラッとしながらも、ふと気づきました。

ああ、これって全部、私が子どもの頃に言っていたこと？！ と。

「ママ、どこ行くの？」「お腹空いたー」「疲れたー」。



きっと母も当時、私を連れて歩くたびに同じように立ち止まり、同じように予定を中断していたはずです。

現在の私自身の言動を振り返ると━━



「ここで待っててって言ったやん」「まだ？ 早くして！」



母に対してつい口うるさく言ってしまい、あとで少し反省することもあります。