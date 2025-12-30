Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤òÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡È¹ÓÎÅ¼£¡É¡¡Ê³µ¯¤·¤¿3Ç¯À¸¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ì°Å°Ç¤Ç¤âÂ³¤±¤¿ÅØÎÏ¤Î·ë¾½
SoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025ÃË»Ò·è¾¡
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂè78²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇÃË»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë97-71¤Ç¾¡Íø¡£5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾å7¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½©¤Î¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡×¤âÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç½©Åß2´§¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯À¸¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡È¹ÓÎÅ¼£¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´¿´î¤Î½Ö´Ö¡¢¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ´°÷3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆºÇ¾åµéÀ¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÊÒÊ÷ÁïÂÀ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ëý¤Î3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥³¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Åö½é¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡×¤ÈÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤ëÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÅÏîµÎâ²»¡¢Í¯ÀîÍµÅÍ¡¢¹âÅÄ¾¸ã¤Ê¤É¼´¤È¤Ê¤ë3Ç¯À¸¤¬¤¤¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¼ç¾¤Î¾¡Ëôå«¡Ê¤Ð¤ó¡Ë¡¢¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±ÝÌÚÍþ²¢¡Ê¤ê¤ª¡Ë¤é²¼µéÀ¸¤Îº¢¤«¤é¼çÎÏ¤òÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤¢¤Þ¤ê»î¹ç·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤3Ç¯À¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿§¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¡£¤½¤³¤ÇÊÒÊ÷´ÆÆÄ¤¬¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¡ÖPUZZLE¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯À¸¤Ë¤ÏU18ÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿ËÜÅÄÉù°Ê¡Ê¤í¤¤¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¡É¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤â²ÃÆþ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤É¤¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ËÈà¤é¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¡£²¼µéÀ¸¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÃæ¡¢3Ç¯À¸¤¬¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¾¡Íø¤È¤¤¤¦¥Ñ¥º¥ë¤Ï´°À®¤¹¤ë¤Î¤«¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤«¤é¤Î¡ÈÌµ¸À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É
¡¡Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢11·î3Æü¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Ê¡²¬¸©Í½Áª¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¤Ë70-80¤ÇÇÔ¤ì¡¢·ëÂ«ÎÏ¤Îº¹¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤ÊÃì¤¬¤ª¤é¤º¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÇÔÀï¡£¡ÖÈó¾ï¤ËÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤1¡¢2Ç¯À¸¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡Éé»ö¤Ï¤¿¤ÀÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦´Å¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£ÊÒÊ÷´ÆÆÄ¤Ï3Ç¯À¸¤ËÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡È¹ÓÎÅ¼£¡É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡5Æü¸å¤Î¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡×Åì»³Àï¡£ÊÒÊ÷´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤¨¤Æ3Ç¯À¸¤òÂÓÆ±¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤Ë»Ä¤ê¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë»î¹ç¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤¿ºÇ¾åµéÀ¸¤¿¤Á¤Ï»Ø´ø´±¤Î¡ÈÌµ¸À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¸·¤·¤¤Üü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢3Ç¯À¸¤¬³ØÇ¯¤È¤·¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤ì¤¿¡×¤È±ÝÌÚ¡£µåºÝ¤Î¼¹Ç°¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·çÇ¡¤¬ÇÔ°ø¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢Îý½¬Ãæ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦3Ç¯À¸¤ÇÀ¼¤«¤±¤·¤¿¡£
¡¡±ÝÌÚ¤Ï¡ÖÍ½Áª¤ÇÉé¤±¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÀï¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¡£°¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢3Ç¯À¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤·¡¢ÀäÂÐ¤ËÊø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢»î¹ç¤ËÍí¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡ÊÒÊ÷´ÆÆÄ¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö3Ç¯À¸¤¿¤Á¤¬¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï1¡¢2Ç¯À¸¤Û¤ÉÇ½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¤¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥º¥ë¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤Ê¤¤¤È·ëÂ«¤·¤ÆÎ×¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£ÏÆÌò¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÀèÇÚ¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿²¼µéÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö3Ç¯À¸¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡Ö¾å¼ê¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥º¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï´î¤ó¤À¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Ì¾Ìç¤Î½Å°µ¡£»ÊÎáÅã¤Î±ÝÌÚ¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Î¤¢¤Þ¤êÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£1¡Á3·î¤Ï¥ß¥¹¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç1Ç¯´Ö²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅê¤²½Ð¤µ¤º¡¢¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¤Û¤É´À¤òÎ®¤·Â³¤±¤¿¡£·Þ¤¨¤¿·è¾¡¤Ï3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È6ËÜ¤ò´Þ¤àÎ¾·³ºÇÂ¿¤Î22ÆÀÅÀ¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë