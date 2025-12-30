興国は2回戦で浜松開誠と対戦する

第104回全国高校サッカー選手権の1回戦で興國（大阪）は帝京大可児（岐阜）とUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦し、2-0で勝利した。

興國で2ゴールを挙げる活躍を見せたFW安田光翔は「今まで2回全国に出て勝てていなかったので、本当にこの勝利は歴史に残ると思うし、自分がチームに貢献できて嬉しいです」と喜び、「前半は形はできていたけれど、なかなか点が取れない。押し込んでいるけれど、あと一歩みたいなところが多かったと思うけど、自分たちのスタイルを崩さずに、さらに後半もやれたことが勝ちにつながったと思います」と胸を張った。

後半17分の先制ゴールは、波状攻撃から最前線に詰めていた安田の近くにボールが転がった。「1点目はこぼれて、運が良かった感じ」と言う安田だが、その6分後に決めた2点目のミドルシュートは「あそこでボールが来たら振ろうと思っていたので、（相手に）当たった感じでしたが、うまくいって良かったです。中盤が前向きにボールを持ったら、自分は背後を狙う意識が常にあるので、そこがこの舞台で発揮できて良かったです」と、意図的にできたプレーだと振り返った。

大阪府予選が終わった後、チームメイトの飲酒問題が発覚。周囲からも様々な声が聞こえてくるなかで、全国大会に向けた準備をすることとなった。選手たちも自分たちの考えを言い合う機会が増え、チームの雰囲気も変わっていったという。

試合前日のミーティングでは、キャプテンのGK岩瀬颯が「いろんなことがあって、それでもここに立てているのは、チームスタッフ、家族、いろんな人のサポートや支えがあったから。それにしっかり感謝して、楽しんで勝とう」と呼びかけた。安田は「いろいろな方々のサポートがあって、こういう舞台に立てているのは事実なので、感謝して全国大会を戦いたいと思います」と、出場辞退になってもおかしくなかった舞台で、ピッチに立てていることに感謝した。

全国初勝利を挙げて、一つ感謝を結果にしたが、まだまだ満足はしていない。31日の2回戦では浜松開誠館（静岡）と対戦する。「1勝できましたけど、1勝だけなので。もっともっと上に行けるように、次の一戦も全力で頑張りたいと思います」と、気を引き締め直した。（河合 拓 / Taku Kawai）