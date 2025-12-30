齋藤俊輔は今季J2のベストイレブンに選出された

水戸ホーリーホックのJ1昇格に貢献した若武者が、ドイツ移籍に近づいている。

ドイツメディア「Liga-Zwei」が、MF齋藤俊輔のドイツ2部ハノーファー入りが有力だと報じた。

20歳の齋藤は2024年に神奈川・桐光学園高から加入すると、2年目となった今季はリーグ27試合で8得点の活躍。チームの優勝と初のJ1昇格に貢献し、J2のベストイレブンにも選出された。齋藤について水戸は12月28日に「海外クラブへの移籍を視野に入れた交渉・準備を行うことになりましたのでお知らせいたします」と発表していた。

記事では「両クラブの良好な関係を考慮すると、ハノーファーが有力な候補になる」と報じた。水戸とハノーファーは2023年7月から選手育成を目的とした業務提携を結んでおり、提携の一環としてDF松田隼風やMF碇明日麻がハノーファーのU-23チームへ期限付き移籍し、後に松田は完全移籍している。

他にも2部リーグではエルバースベルク、1部ブンデスリーガのドルトムントやザンクトパウリも当初はセカンドチームでのプレーとすることを前提に興味を示している。だが同メディアは「迅速な合意が見込まれている」とハノーファー入りが有力だと伝えた。間もなくスタートする1月の移籍市場の中で、早期決着となるのか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）