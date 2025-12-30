食楽web

鎌倉のお隣、北鎌倉はしんと空気が澄んでいて、どこか背筋が伸びるような心地よさがあります。年末年始の参拝の後や散策途中に立ち寄りたいのが、北鎌倉駅から徒歩約7分の場所に佇む、いなり専門店『曲（きょく）』です。

木の扉を開けると、やわらかな雰囲気のオーナーさんが出迎えてくれ、初めてでもほっとする空気感。観光地の喧騒から少し離れた、静かな時間が流れています。

組み合わせも楽しい、いなりの世界

メニューは、いなりと手巻き寿司を一緒に楽しめる「お月見セット」「満月セット」のほか、単品でもいなりを注文可能。その日の気分やお腹の具合に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

今回いただいたのは、看板メニューの「白味噌いなり」と「のっけいなり秋」（※季節限定）と「蒸しいなり」です。

「白味噌いなり」は、少し甘めの白味噌をのせ、表面を香ばしく焼き上げた一品で、油揚げのコクと白味噌の甘みが絶妙！ ひと口目から、これは間違いないと感じさせるおいしさです。

ふんわりと仕上げた「蒸しいなり」も、やさしい味わい！［食楽web］

散策途中の軽食にぴったりでした。

ちなみにお店のお隣は、『建長寺』で、参拝後に立ち寄るにはベストです。歩き疲れた体に、やさしく染みるいなり。観光の合間に少し立ち止まるこの時を、とっても贅沢に感じさせてくれます。

（撮影・文◎加藤朋子●）

●SHOP INFO

曲

住：神奈川県鎌倉市山ノ内116

営：7:00～16:00

休：水曜