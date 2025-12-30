俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が29日、自身のインスタグラムを更新。“相棒”である人気タレントとのファミリー会を報告した。

「友達納めで相棒とファミリー会」とつづり、タレントで女優の葉加瀬マイ、子供たちとの公演での公園でのショットを披露した。

「マイが結婚を決めた時、当時マイの旦那様に“これからは家族ぐるみのお付き合いになるからよろしくね”と言ってもらえて、本当にそうなったら嬉しいなぁ…なんて密かに思っていたのがついこの前の事のよう」としみじみ。

2人とも2児のママとなった親友同士。「子供たちもどんどん大きくなり、ついに一緒に追いかけっこまでできるようになりました」と記した。

「娘はお昼寝中だったので写真にはいませんが」と竹内。「思い切り遊ばせてとっても疲れたけど、楽しそうな子供たちを見て幸せな時間だった」とした。

「0歳1歳育児より、1歳2歳育児のほうが大変と聞くので、来年どうなるか今からビクビクしていますが、引き続き明るく穏やかにをモットーに公私共に頑張ります 皆様良いお年」とつづった。