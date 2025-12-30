JR東海ツアーズは、「新春セール始まるよ毎日おみくじ」キャンペーンを12月25日から2026年1月5日まで開催している。

抽選で合計2,026人に次回の旅行予約で利用できる割引クーポンや電子ギフトを提供する。賞品は大吉〜中吉は「EX旅パック50％割引クーポン」で、大吉が最大割引額100,000円で3名、吉は同50,000円で5名、中吉は同30,000円で10名に提供する。小吉は3,000円割引クーポンが50名、末吉は電子ギフト500円分を200名、300円分を600名、100円を1,158人名にプレゼントする。当選した電子ギフトは有効期限内にAmazonギフト券、PayPayマネーライト、QUOカードPayに交換できる。

割引クーポンはいずれも、新春セール対象商品を含む次回の旅行予約で利用できる。申し込み期間はクーポンコード獲得後から2026年6月29日午後11時半まで、出発期間はクーポンコード獲得の翌日から2026年6月30日まで。

対象プランはEXダイナミックパックとEXこだわりツアーで、日帰り商品や「ぷらっとこだま」も含む。往復の出発駅と到着駅が東京〜新大阪駅間の東海道新幹線となる同社商品のうち、EXこだわりツアーは東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、京都府、大阪府、奈良県、滋賀県を対象エリアとする。

おみくじキャンペーンの参加には、LINE公式アカウントを友だち登録し、スマートEXまたはエクスプレス予約の会員情報とLINEアカウントの連携が必要。エントリー期間は2026年1月4日までで、スマートフォンからのみ参加可能。キャンペーン期間中、1人1日1回抽選に参加できる。

クーポンは会員ログイン後の検索時のみ利用でき、他の割引クーポンとの併用や、クーポン利用予約の取消後の再利用はできない。