世界基準は「縦」 なぜ日本は「横」？

私たちが当たり前のように見ている信号機。圧倒的に多いのは、赤黄青の3灯が横一列に並んだ「横型」ですが、実はこのタイプ、日本や中国、台湾など一部のアジア諸国で主流の方式です。

世界を見渡すと、ヨーロッパやアメリカ、オーストラリアなど、多くの国では「縦型」がスタンダードとなっています。なぜ、縦型の方が採用国が多いのでしょうか。

世界標準ともいえる縦型には、明確なメリットがあります。「道路標識及び信号に関する条約（ウィーン条約）」では、縦型の場合は赤信号を一番上に設置するよう規定されています（日本は条約を批准していません）。

「赤が上」というルールは、色弱者でも位置で識別しやすく、また道路の幅を取らないため設置しやすいという利点があります。

では、なぜ日本は少数派の「横型」を採用したのでしょうか。

日本初の信号機は1930年11月に東京・日比谷に設置されましたが、このときはアメリカ製の縦型でした。しかし、その翌月には京都の八坂神社前などに、現在の原型となる横型が設置されています。

京都で横型が採用された背景には、街路樹や看板が多く、縦型では上部の赤信号が見えにくかったため、横型にして道路中央に配置したという都市環境の事情があったようです。

日本で横型が主流となった最大の理由は、その気候風土、特に「台風」への耐性にあるとされています。信号機は警察庁の「交通規制基準」に基づき、設計風速60m/s（秒速60m）に耐えるよう規定されています。

横型は縦型に比べ、風を受ける面積（受圧面積）が水平方向に分散されるため、支柱にかかる負担が少なく、強風による破損や倒壊のリスクを軽減できるのです。

また、横型の場合、歩道橋や道路標識の下など、高さ制限がある場所に設置しやすい利点もありました。

しかし、日本国内においても「縦型」の信号機が主流の地域があります。

豪雪地帯が「縦型」を採用する切実なワケ

日本国内でも、世界標準と同じ「縦型」の信号機が主流の地域があります。それは北海道や新潟県、東北、北陸地方などです。これはまた、なぜなのでしょうか。



信号機を縦にするのは雪対策？（画像：写真AC）



その答えは「雪」です。横型の信号機は、灯器の上部にある「フード（ひさし）」の部分が水平になるため、雪が積もりやすいという致命的な欠点があります。積もった雪で灯器が見えなくなったり、雪の重みで破損したりする危険性があるのです。

一方、縦型は雪が積もる「天面」の面積が最小限ですみます。

北海道警察の公式資料では、縦型にするとフードの面積が3分の1になり、雪が積もりにくくなるため、豪雪地帯で採用されていると説明されています。本州でもおおむね分水嶺を境に、日本海側で縦型が採用される傾向にあります。

つまり日本の信号機は、台風が脅威となる地域では耐風性に優れる「横型」を、積雪が脅威となる地域では着雪しにくい「縦型」を採用するという、地域の気候特性に合わせて最適解を追求する「適地適応」の柔軟な対応がなされていると言えるでしょう。

ただし、この雪国仕様にも新たな悩みが出てきています。信号機が従来の電球式からLED式に移行したことです。LEDは消費電力が少なく長寿命という利点がありますが、電球と違って発熱量が非常に少ないため、灯器に付着した雪が溶けにくくなってしまいました。

この対策として、豪雪地帯ではヒーターを内蔵した信号機や、雪が付きにくい「カプセル型フード」で灯器全体を覆うタイプ、さらには「コイト電工」などが製造する、灯器自体の厚さを6cmほどにした「薄型フラット型信号機」などが導入されています。

薄型信号機は風の影響も受けにくいため、今後は台風対策と雪対策を両立する切り札として、全国的に普及が進むかもしれません。