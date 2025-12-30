ばんえい競馬は今年の最終日を迎えます。振り返ると、一番印象に残っているレースはサクラヒメとのコンビで臨んだ重賞のドリームエイジＣ。第２障害をスムーズにクリアして、これならいけると思ったところで、隣からついてきたキングフェスタと競り合う厳しい形に。直線半ばで振り切ったのですが、ゴール前で力尽き競走中止。全力を出し切ったのですが、違う判断はできなかったかと今でも悔しい思いがあります。この経験を今後にしっかり生かしたいですし、大目標のヒロインズＣ・ＢＧ１では勝利に導けるよう頑張りたいです。

今日は８鞍に騎乗します。まずは１２Ｒのガーネットを。５連勝で臨んだ前走の重賞クインＣは初めて背負う高重量（６８０キロ）が影響し６着。それでも無理して上げた山（第２障害）をなんとかひと腰でクリアして、力は出し切ってくれました。レース後のダメージはなく、むしろ心身ともに大人びた雰囲気で折り合いもつくようになり、成長を感じます。自己条件なら好勝負に持ち込めるでしょう。

１１Ｒのばんえいダービーはホクセイテンリュウに騎乗。世代の一線級相手でハンデがなく、条件的には厳しいですが、軽い馬場は得意。気持ちがまっすぐで先行力があり、障害にも不安はありません。積極的に運んで見せ場をつくりたいです。

３Ｒのシチフクガクルは未勝利ながら、一戦ごとに力がついて、最後まで頑張ってくれるようになってきました。体の大きい子ではないけど障害は上手ですし、Ｄクラスなら力上位。落ち着いたペースになれば、チャンスは十分です。

９Ｒのゴールドクイーンは近２走で先行力を生かして〈３〉〈２〉着とレースぶりが安定。この馬もせかされるより、ゆったりした流れの方が先手を取りやすく、しまいまで頑張ってくれるので、流れがかみ合えば。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

２Ｒ・スーパーリキヒメ Ａ

３Ｒ・シチフクガクル Ａ

４Ｒ・デカマル Ａ

７Ｒ・ディフェンダー Ａ

９Ｒ・ゴールドクイーン Ａ

１０Ｒ・マオノダイマオー Ｂ

１１Ｒ・ホクセイテンリュウ Ｃ

１２Ｒ・ガーネット Ａ