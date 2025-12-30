◇富士山女子駅伝（３０日、静岡・富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場、７区間＝４３・４キロ）

２区で、全日本大学女子駅伝（１０月）２５年ぶり優勝を果たした城西大がトップに立った。

首位と４秒差の３位でたすきを受けた大物ルーキー本間香（きょう、１年）。名城大、大東大などライバル校をグングン引き離して独走状態を築き、最終的に２位と５４秒差。区間新記録でつないだ。「良い位置で持ってきてくれたので、前半から突っ込んで良いペースで走ることができた。区間賞、区間新を狙っていた。うれしい」とはにかんだ。

全日本でも１区区間賞＆区間新の激走で勢いをつけた本間。赤羽周平監督もレース前、「区間賞は最低、区間新記録まで挑戦させたい」と期待を込めて話していた。

１０月の全日本大学女子駅伝、城西大は２０００年以来２５年ぶり３回目の優勝を飾った。ただ今季の最大目標は、富士山女子駅伝との“２冠”だ。赤羽監督は「“２冠”は今季の最初から子どもたちが言っていることですし、何も変わらず、プレッシャーに感じている様子もない」とチームの好調ぶりを明かしていた。