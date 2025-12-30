作曲家、応援歌のジントシオ氏（４５）が主催するイベント「球春目前！ ジントシオ新年会２０２６『野球応援について熱く語り合う』」が１月２５日の１２時３０分から東京・代々木の「Ａ Ｔａｌｋ Ｃｌｕｂ ＷＯＯＦＥＲ」で行われる。

誰でも気軽に参加できる、毎年恒例の新年会。今年は野球応援有識者として、応援芸人の梅田元気よく、ロッテで１４年間イベントＭＣを務め、現在はヤクルトでも活躍中の庄司こなつ氏、スポーツ報知の加藤弘士編集委員が参加し、野球応援について徹底的に熱く語り合う。

トークイベントの前後には、ヨシノビズム氏、野島慎一郎氏ら野球音楽ＤＪによるディープな野球音楽も楽しめる。

ジン氏は「野球応援が好きなら、どのチームのファンでも楽しめるイベントです。応援の歴史からマニアックな話まで深く掘り下げたいです。そしてロッテ時代の仲間で、現在ヤクルトでも活躍されている庄司こなつさんとは思い出話に花を咲かせたいですね。ぜひ皆様お越しください」と来場を呼びかけた。

チケットは前売３５００円（飲食代別・１オーダー４５０円以上必要）で発売中。詳細は「ジントシオ新年会」で検索を。野球ファンにとってお正月となる２・１のキャンプイン。その直前の日曜日を、熱トークでにぎやかに楽しみたい。