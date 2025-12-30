歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が、家族で京都・清水寺へお参りに行ったプライベートショットを披露した。

【映像】息子が「大人になった」と話題！前田愛家族ショット

2009年に勘九郎と結婚し、歌舞伎俳優として活躍する14歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎を育てている前田。Instagramでは、勘太郎が撮影した夫婦ショットや、夏休みに日光江戸村を訪れた際の家族ショット、子どもから褒められたというお弁当など、家族との日常を発信している。

2025年12月7日には、義理の父・十八代目中村勘三郎さんの祥月命日に親交のあった人たちと交流したことを報告しつつ、勘太郎と長三郎の2ショットなどを公開すると、「一瞬、え？勘太郎くん？と思うくらい、大人になりましたね」「勘太郎くん、笑った顔が愛ちゃんにそっくり!」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

前田愛、家族で京都・清水寺へお参りに行ったプライベートショットを披露

29日は、子どもたちとの親子ショットを投稿し、「12月、京都の思い出。清水寺へお参りに。欄干のそばに寄ると『やめてやめて落ちそう、やめてー』と心配される私です。確かに かなり高いよね〜」と、仲むつまじい家族のやり取りを明かしている。

この投稿にファンからは、「頼もしい2人ですね。いい親子写真で良かった」「ステキなご家族で羨ましいです」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）