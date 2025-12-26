新年といえばジェイソン・ステイサム。2026年1月2日公開の『ワーキングマン』は入場特典は映画からのお年玉プレゼント、「ジェイソン・ステイ札ステッカー」（全3種 / ランダム）に決定だ。

お年玉と書かれたポチ袋は、映画『ワーキングマン』のロゴと共に、最強現場監督・ステイサムが劇中で使用するハンマーをクロスさせたマークがあしらわれた特別仕様。そんなお年玉袋に封入されているのは、ランダム全3種のジェイソン・ステイ札ステッカーだ！どんなステッカーが手に入るかは、開けてからのお楽しみだ。

『ワーキングマン』でステイサムが演じるのは、元特殊部隊員のレヴォン・ケイド。危険な世界から身を引き、現場監督として安全第一をモットーに働いていた。レヴォンは平穏な生活を送り、娘の良き父親になりたいと願っていたが、恩人である建設現場の上司の娘ジェニーが失踪してしまう。レヴォンは行方不明のジェニーを捜索するうちに、人身売買を生業とする巨大な犯罪組織の存在を突き止め、封印していた特殊部隊のスキルを発動し、熾烈な戦いへと身を投じていく。

督と脚本を務めるのは『ビーキーパー』でステイサムの身体能力を極限まで引き出したデヴィッド・エアー。さらに『エクスペンダブルズ』シリーズで共演したシルヴェスター・スタローンが製作&共同脚本として参加。正月は映画館でステイサムに手を合わせ、新年の英気を養え！

あけましてステイサム『ワーキングマン』は2026年1月2日、日本公開。