「ONE PIECE」シーズン2新映像、Dr.ヒルルク初登場
による実写ドラマ版「ONE PIECE」シーズン2の新映像が公開され、トニートニー・チョッパーの育ての親であるDr.ヒルルクの姿がお披露目された。
原作コミック第16巻に登場するDr.ヒルルクは、ドラム王国の元大泥棒でヤブ医者というクセの強い人物。チョッパーにとっては命の恩人であり、父親のような存在でもあった。
チョッパーは彼を「ドクター」と呼び、医療を学びながら一緒に暮らしていたが、そんな楽しい日々は、あることをきっかけに一変してしまう……。
このたび公開されたティザー映像には、ヒルルクが「トニートニー・チョッパー」「いい名だろ」と語りかけ、その名を授ける印象的な瞬間が収められている。演じるマーク・ハレリック（『ジュラシック・パークⅢ』）は、髪型や衣装、ひょうきんな雰囲気にいたるまで原作にそっくりだ。映像のラストは、チョッパーがルフィから一味に勧誘され、かわいらしい笑顔を見せるシーンで締めくくられている。
ヒルルクとチョッパーの過去は、原作屈指の感動的なバックストーリーとして知られている。実写版でどのように描かれるのか注目だ。
【メリークリスマス】- ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff)
実写版から皆さんへ
クリスマスプレゼントです！
シーズン2の新映像をお届け
配信開始は2026.3.10(火)！
Netflixで世界独占配信！
Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。