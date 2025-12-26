による実写ドラマ版「ONE PIECE」シーズン2の新映像が公開され、トニートニー・チョッパーの育ての親であるDr.ヒルルクの姿がお披露目された。

原作コミック第16巻に登場するDr.ヒルルクは、ドラム王国の元大泥棒でヤブ医者というクセの強い人物。チョッパーにとっては命の恩人であり、父親のような存在でもあった。

チョッパーは彼を「ドクター」と呼び、医療を学びながら一緒に暮らしていたが、そんな楽しい日々は、あることをきっかけに一変してしまう……。

このたび公開されたティザー映像には、ヒルルクが「トニートニー・チョッパー」「いい名だろ」と語りかけ、その名を授ける印象的な瞬間が収められている。演じるマーク・ハレリック（『ジュラシック・パークⅢ』）は、髪型や衣装、ひょうきんな雰囲気にいたるまで原作にそっくりだ。映像のラストは、チョッパーがルフィから一味に勧誘され、かわいらしい笑顔を見せるシーンで締めくくられている。

ヒルルクとチョッパーの過去は、原作屈指の感動的なバックストーリーとして知られている。実写版でどのように描かれるのか注目だ。

【メリークリスマス】



実写版から皆さんへ

クリスマスプレゼントです！

シーズン2の新映像をお届け



配信開始は2026.3.10(火)！

Netflixで世界独占配信！ - ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff)

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。