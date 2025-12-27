（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、シャン・チーとX-MENのレジェンドが共演する場面を見ることができそうだ。シャン・チー役のシム・リウが、本作で実現する夢のX-MENキャラクター2人との共演について熱く語った。

待望となる『ドゥームズデイ』には数多くのスーパーヒーローが集結。旧『X-MEN』シリーズからのキャスト複数名が参戦することも明らかになっている。

米のインタビューで、リウは特に子ども時代から憧れてきたヒーロー2人の存在に言及。「僕のキャラクターが関わってほしいと思っていた2人がいるんです。声に出すのはためらいますが」と前置きし、「本当に子どもの頃からのヒーローなんです。きっと誰のことかわかるんじゃないかな」とコメントを続けた。

さらに、「あの2人は、僕を少年に戻ったような気分にさせてくれる存在です。もう言っちゃいます。僕を少年の気分にさせるのは、イアン・マッケランとパトリック・スチュワートです。彼らはレジェンドです」と明かしたリウ。現時点で、『ドゥームズデイ』の詳細は伏せられており、リウ演じるシャン・チーが彼らのキャラクターとどのように関わるかは不明だ。リウにとって特別な意味を持つことは間違いないだろう。

なお以前にリウは、ネタバレが多いことで知られるトム・ホランドやマーク・ラファロの存在に触れつつ、「本作に誰が出演するのか最後まで知らなかった」とユーモアを交えてコメント。キャストにも共演者の顔ぶれが直前まで明かされない厳戒態勢が敷かれていたことを示唆していた。

本作にはマッケランとスチュワートのほか、ビースト役のケルシー・グラマー、ナイトクロウラー役のアラン・カミング、ミスティーク役のレベッカ・ローミン、サイクロップス役のジェームズ・マースデンが『X-MEN』から参戦。『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）からはチャニング・テイタムがガンビット役で復帰する。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年12月18日に日米同時公開。

Source: