ジェームズ・ガンが統括する新DCユニバース（DCU）には、同じくガンが手がけた『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）の影響が続いている。ピースメイカー役のジョン・シナが「ピースメイカー」シーズン2で新DCUへ本格参戦した今、別の出演者も復帰への希望を明かした。

その人物は、『ザ・スーサイド・スクワッド』でラットキャッチャー2役を演じ、観客に鮮烈な印象を残したダニエラ・メルシオールだ。

米のインタビューで、ラットキャッチャー2再演の可能性を問われたメルシオールは、「連絡を待っています。辛抱強く待っているところです」と回答。「ピースメイカー」や待機中の新作ドラマ「ランタンズ（原題）」などでの復帰については、「ずっと願い続けています。流れに任せて祈りましょう」と話した。

ネズミを操れるラットキャッチャー2は、コミックには登場しないオリジナルキャラクター。ブラッドスポーツやピースメイカー、キング・シャークら個性的なメンバーで構成されたタスクフォースXの一員として活躍した。

ラットキャッチャー2（ダニエラ・メルシオール、右端）／（c）2021 WBEI TM＆（c）DC

すでに新DCUには、ピースメイカー役のジョン・シナをはじめ、スピンオフドラマ「ピースメイカー」からエミリア・ハーコート役のジェニファー・ホランド、ビジランテ／エイドリアン・チェイス役のフレディ・ストローマらが続投。物語の上でも『ザ・スーサイド・スクワッド』の影響は確実に残っている。

メルシオールは以前にも、「他のキャラクターを演じることに前向きですが、ラットキャッチャー2の背景や彼女の将来を探索することにもオープンです」と語り、復帰に前向きなを見せていた。

ポルトガル出身のメルシオールにとって『ザ・スーサイド・スクワッド』は、記念すべきハリウッドデビュー作。ガン監督とは『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：VOLUME 3』（2023）で再タッグを組み、『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』（2023）や『ロードハウス／孤独の街』（2024）にも出演。最新作はリブート版『アナコンダ（原題）』で、『アントマン』シリーズのポール・ラッド、『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025）のジャック・ブラックと共演しており、2025年12月25日に米国公開予定。

Source: