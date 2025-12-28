『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』（2022）などで知られるケイト・ハドソンが、サム・ライミ監督『スパイダーマン』3部作のMJ役を断ったことについて、後悔の念を滲ませながら語っている。

ライミ版『スパイダーマン』3部作では、ピーター・パーカー／スパイダーマン役をトビー・マグワイア、MJ役をキルステン・ダンストが演じた。もっとも企画段階では、音楽映画『あの頃ペニー・レインと』（2000）で一躍注目されたハドソンに出演オファーがあったことが明らかになっている。

米番組「Watch What Happens Live」に出演したハドソンは、MJ役を断ったことを認め、「振り返ると、『スパイダーマン』に出演していたら良かったなと思うことはあります」と心境を吐露。代わりに出演した映画『サハラに舞う羽根』（2002）に触れて、「ヒース・レジャーと出会えて親しい友人になれました。ほかでは決して得られない経験ができました」と語っている。

『スパイダーマン』と同じく2002年に公開された『サハラに舞う羽根』は、1884年、戦火の中で揺れ動く3人の男女の友情と愛の行方を描いた歴史スペクタクル。ハドソンはヒロインを演じ、レジャーのほか『ハンガーゲーム』（2012）のウェス・ベントリー、『シャザム！』シリーズのジャイモン・フンスーらが出演した。

さらにハドソンは、「心のどこかで、“人生は起こるべくして起こるもの”だと思っています。そのことに感謝していますが、映画を観ると“彼女（MJ）を演じていたら楽しかっただろうな”と思うこともあります」と胸の内を明かした。キャリアの選択を肯定しつつも、俳優としての素直な本音を垣間見せるものと言えそうだ。

『あの頃ペニー・レインと』ののち、ハドソンは『10日間で男を上手にフル方法』（2003）『あなたにも書ける恋愛小説』（2003）など数多くのロマンチック・コメディ映画に出演。近年は、「真相 Truth Be Told」シーズン2のほか、のスポーツドラマ「ランニング・ポイント」に主演してドラマシリーズにも本格的に進出している。

