『スーパーガール』はアンチヒーローの物語、「スーパーマンとは全く異なる」「きわめて不完全」とジェームズ・ガン

新DCユニバースの新作映画『スーパーガール』は、前作『スーパーマン』（2025）とは異なり「アンチヒーローの物語」になるという。監督のクレイグ・ギレスピーが明かした。

本作の主人公はスーパーマン／クラーク・ケントの従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル。『スーパーマン』での初登場を経て、本作でいよいよ本格的に活躍するが、本国の予告編公開イベントでギレスピー監督が語ったところによると、彼女の物語はクラーク・ケントとは大きく異なっているようだ。

「まさにアンチヒーローの物語です。僕が気に入ったのは、彼女（カーラ）があらゆる重荷と葛藤を抱えて、この世界にやってくること。スーパーマンの現状とは全く異なります。その複雑さを人間らしく描くことで、私たちが共感できる、かつユーモラスでタフなキャラクターにすることができました。」

主演は「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」（2022-）のミリー・アルコック。DCスタジオを統括するジェームズ・ガンは、自身のスタジオ契約が決まるよりも早くから、スーパーガール役にアルコックを起用することを考えていたという。ガンが「人生最高のキャスティングかも」と自信を、ギレスピー監督も「彼女がキャスティングされていたことが本当に幸運だった」と称える新星だ。

アルコック自身は、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを「悪びれず、混乱していて、ヒーローになりたがっていない」キャラクターだと説明し、「私は彼女のそういう部分を尊敬します」と語った。「クラーク・ケントは日常生活で仮面をかぶっていますが、カーラはそれに従わないんです」。

また、ガンは『スーパーガール』を「『スーパーマン』の女性版クローンではなく、完全に独自の作品」と強調。「女性スーパーヒーローは完璧であることが多いですが、彼女はそうではありません。男性スーパーヒーローが長らくそうだったように、彼女はきわめて不完全なのです」と話した。

ちなみにガンによると、本作は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』（2017）や『クルエラ』（2021）『ダム・マネー ウォール街を狙え！』（2023）といった過去のギレスピー監督作品ともまったく異なる仕上がりになっているという。その全貌が明かされる日を楽しみに待ちたい。

映画『スーパーガール』は2026年夏公開（US公開日は6月26日）。

