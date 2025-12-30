¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×¥·ー¥º¥ó4¤Î½ÅÂç»ö·ï¡¢¥¦¥©¥ë¥¿ーÌò¤â¿¿Áê¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×¡Ê2008-2013¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦¥Û¥ï¥¤¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó4¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿½ÅÂç»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤à¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥óËÜ¿Í¤¬»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×¥·ー¥º¥ó4Âè12ÏÃ¡ØÁþ¤·¤ß¤Î¹ÔÊý¡Ù¡õÂè13ÏÃ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦¥ª¥Õ¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥ó¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¼¡¤ÎµÓËÜ¤ÏÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬ÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤ë²ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó4Âè12ÏÃ¡ØÁþ¤·¤ß¤Î¹ÔÊý¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Æ±¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥·ー¡Ê¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ýー¥ë¡Ë¤ÎÎø¿Í¤ÎÂ©»Ò¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥¸¥§¥·ー¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÎÈ¢¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥ê¥·¥ó¡É¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥¦¥©¥ë¥¿ー¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È»¡ÃÎ¡£Èà¤Ë½Æ¤ò¸þ¤±¡¢·ã¤·¤¯Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¡£
°ìÊý¤Î¥¦¥©¥ë¥¿ー¤Ï¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç·éÇò¤ò¼çÄ¥¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö°ìÆüÃæ¡¢»ä¤ò»¦¤¹¤¿¤á¤Ë¥¬¥¹¤¬Ã¯¤òº¹¤·¸þ¤±¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¬¥¹¡¦¥Õ¥ê¥ó¥°¡Ê¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸ー¥È¡Ë¤Ë¤è¤ë±¢ËÅ¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
Â³¤¯ºÇ½ªÏÃ¡¦Âè13ÏÃ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦¥ª¥Õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆÇ¤ÎÀµÂÎ¤¬¥ê¥·¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥º¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¡È»ö¸Î¡É¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ç¥¦¥©¥ë¥¿ーÂð¤ÎÄí¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¹¥º¥é¥ó¤ÎÈ¿¢¤¨¤¬¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¦¥©¥ë¥¿ー¤¬ÈÈ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¥·ー¥º¥ó¤ÏËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥¿ー¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤È¡¢¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥ó¤ÎÇ®±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥§¥·ー¤ÈÆ±¤¸¤¯ñÙ¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¼Â¤Ï¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥ó¼«¿È¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¥¬¥¹¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¸¥§¥·ー¤Ï»ä¡Ê¥¦¥©¥ë¥¿ー¡Ë¤Î»Å¶È¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¤Ò¤É¤¯Æ°ÍÉ¤·¤ÆÅÜ¤ê¡¢»ä¤ò»¦¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£»ä¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡È¤Ê¤¼»ä¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡© ¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÇÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¡© ¥¬¥¹¡¦¥Õ¥ê¥ó¥°¤À¡ª¤¢¤¤¤Ä¤À¤è¡ª¤¢¤¤¤Ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡ªÈà¤Î»Å¶È¤À¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡É¡×
¤½¤¦¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÜµ¤¤Ç¡ÈÀµÅö¤Ê»ëÅÀ¡É¤È¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥ó¡£¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¼¡¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡È¤ª¤ä¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ê¥¦¥©¥ë¥¿ー¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È¡Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥ô¥£¥ó¥¹¡¦¥®¥ê¥¬¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÈó¾ï¤ËÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÊú¤¨¤³¤ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¼«¿È¤â¡¢ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¾¯Ç¯¤ËÆÇ¤òÀ¹¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¼¡¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÅö»þ¤Î¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ï¥¤¥¼¥ó¥Ù¥ë¥¯¤¬·ãÆ°¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÀè¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ðº®Íð¤·¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥·ー¥ó¤Ë¸í¤Ã¤Æ²¿¤«¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¡Ê¥¦¥©¥ë¥¿ー¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é°ìÏÃ¤º¤ÄÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥ó¤ÎÌò¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤È¹ªÌ¯¤ÊµÓËÜ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥©¥ë¥¿ー¤Î¡È±³¡É¤Ë¿¿¼ÂÌ£¤¬ÂÓ¤Ó¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¿¿Áê¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Source: