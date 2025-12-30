『愛の不時着』ヒョンビン＆ソン・イェジン夫妻、年末に温かい善行…医療支援に2億ウォン寄付

俳優ヒョンビンとソン・イェジン夫妻が、昨年に続き今年も温かい分かち合いを実践した。

ヒョンビン、ソン・イェジン夫妻は年末を迎え、医療支援を必要とする患者のために寄付活動を行った。

今回の寄付金はサムスンソウル病院の小児・青少年患者や、経済的困難を抱える低所得層の患者の治療費として使用される予定で、総額2億ウォン（約2000万円）が伝達された。

今回の寄付について2人は、「治療を受けている患者さんとご家族の皆さんに、少しでも力になれればという気持ちです」とコメントした。

ヒョンビン、ソン・イェジン夫妻は、毎年医療支援をはじめとする寄付活動を継続し、支援を必要とする人々に温かな気持ちを届けている。

今回の寄付もまた、これまで続けてきた分かち合いの一環であり、治療の過程で困難に直面している患者やその家族に、小さな慰めと助けになればという思いが込められている。

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。