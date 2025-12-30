AVIREX×FINAL FANTASY VII REMAKEが実現。世界観を纏う春コレクション

50年以上の歴史を誇るアメリカンライフスタイルブランドAVIREXから、世界的名作FINAL FANTASY VII REMAKEとのスペシャルコラボレーションが登場します。ミリタリーのDNAと物語性の高いゲームの世界観が交差し、ファッションとしても楽しめる特別なコレクションが誕生。2026年春に向けて、作品ファンもファッション好きも注目したいラインアップです♪

ミリタリーと物語が交差する世界観

本コレクションは、AVIREXが長年培ってきたミリタリーヘリテージと、FINAL FANTASY VII REMAKEが描く重厚で象徴的な世界観を融合させて誕生しました。

ゲームに登場するモチーフやデザインエッセンスを巧みに取り入れ、単なるコラボにとどまらない完成度に。着ることで作品の空気感を感じられる、特別な一着に仕上げられています。

ツーハッチのベストランジェリーAWARD発表！輝くランジェリーたちをご紹介♡

フライトジャケットを中心に展開

AVIREXの代名詞ともいえるフライトジャケットをはじめ、ブランドのシグネチャーモデルをベースにデザイン。

ミリタリーウェアとしての機能性を保ちながら、FINAL FANTASY VII REMAKEを象徴する要素を随所に落とし込んでいます。

実用性とデザイン性、そして作品の物語性を併せ持つコレクションは、日常使いはもちろん、ファンアイテムとしても魅力的です。

©SQUAREENIX

CHARACTERDESIGN:TETSUYANOMURA/ROBERTOFERRARI

発売日と販売情報をチェック

発売日は2026年1月1日(木)。

販売はAVIREX直営店舗およびAVIREX公式オンラインストアにて展開予定。確実に手に入れたい方は、事前に販売スケジュールを確認しておくのがおすすめです。

※年始営業の都合により、一部店舗では、1月2日(金)からの販売となる場合がございます。詳細につきましては、お近くの店舗までお問い合わせください。

ファン心をくすぐる特別な一着

AVIREXとFINAL FANTASY VII REMAKE、それぞれの魅力が重なり合って生まれた今回のスペシャルコレクション。ミリタリーの無骨さと作品の奥深い世界観が、装いを通して楽しめるのが最大の魅力です。

春のコーディネートに物語を添える一着として、ぜひ注目してみてください♡