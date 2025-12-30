年金暮らしの収支は、現役時代とは違い、ギリギリで均衡しているケースも少なくありません。しかしそこに「週末ごとの数万円」という予定外の支出が加われば、家計が破綻するのは自明の理です。しかし、プライドや愛情が邪魔をして、その単純な計算から目を背けてしまう人も。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、佐藤さん夫婦（仮名）の事例とともに、「孫貧乏」の現実について解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

冷蔵庫の前で立ち尽くす祖母

東京都郊外に暮らす佐藤正夫さん（仮名／72歳）と妻の恵子さん（仮名／70歳）は、築35年の分譲マンションで2人暮らしをしています。佐藤さん夫婦の年金収入は、2人合わせて月額約22万円。住宅ローンは完済していますが、マンションの管理費や修繕積立金、医療費などの固定費で5万円、食費や光熱費などの生活費で14万円。合計19万円ほどの支出で暮らしています。

毎月3万円程度の予備費も確保できており、決して贅沢はできなくとも、慎ましく安定した老後を送っているはずでした。

変化が訪れたのは、3年前に長男一家が近隣に引っ越してきてからです。

「じいじ、ばあば、今週も行くね」

金曜日の夕方、そんな電話が入ると、恵子さんは買い物袋を手にスーパーへ向かいます。肉、魚、果物、お菓子、ジュース。気がつけば、週末の食費だけで1万円を超えることも珍しくありません。

「孫たちが喜ぶ顔をみると、つい買っちゃうのよね」

そういって笑う恵子さんですが、月曜日になると決まってため息をつきます。

「あなた、冷蔵庫……ほとんど空よ」

平日の食事は質素そのもの。週末に使い切ってしまうためです。光熱費も跳ね上がりました。冬場は暖房、夏場はエアコンがフル稼働。お風呂も1日2回沸かします。

「かわいいんだ。でもな……」

正夫さんはそういって言葉を濁しました。通帳残高が、少しずつ確実に減っていることを知っているからです。

「月3万円の黒字」が「月2万円の赤字」へ

ファイナンシャルプランナーとして相談を受けるなかで、佐藤さん夫婦のようなケースは決して珍しくありません。年金を頼りにしている世帯に週末ごとの追加支出が重なると、簡単に赤字へ転落します。

佐藤さん夫婦の場合、平日は月19万円で収まっていた生活費が、週末の孫来訪によって食費・光熱費・レジャー費などで月6万円近く膨れ上がっていました。食費に関しては3倍になっています。収入との差額の月3万円は、貯金の取り崩しです。

「でも、息子たちにお金が苦しいなんていえないよ」

正夫さんはそういいます。息子夫婦は共働きで忙しく、孫を預かること自体が支援になっているという自負もありました。

しかし、問題は感情ではなく数字です。仮にこの赤字が10年続けば360万円です。老後資金は、想像以上に脆く削られていきます。

「孫のために使ったお金だから後悔はない」

多くの高齢者がそう口にしますが、その結果、80代で生活が立ち行かなくなり、子ども世代に経済的支援を求めるケースも少なくありません。善意が、結果的に家族全体の負担を増やしてしまうのです。



家族関係を壊さず、老後を守るために

では、どうすればよいのでしょうか。大切なのは、我慢でも拒絶でもなく、線引きです。

まず1つ目は、家計の見える化です。週末にかかっている追加費用を、食費、光熱費、レジャー費として書き出してみてください。佐藤さん夫婦の場合、数字を整理したことで初めて危機感を共有できました。

2つ目は、ルールを決めること。「外食は月1回まで」「おやつは持参してもらう」「夕食は簡単なもので許してもらう」こうした小さな取り決めでも、支出は大きく変わります。

3つ目は、息子夫婦との対話です。家計簿をみせながら、現実を共有することは決して恥ではありません。老後資金は有限であり、それを守ることは家族全体の安心につながります。

佐藤さんが意を決して現状を伝えると、息子さんは驚き、こう答えました。「いってくれてよかった」以来、訪問時には食材を持参するようになりました。

孫は、人生の喜びです。しかし、老後の安心を犠牲にしてまで背負うものではありません。愛情と家計、その両方を守るために必要なのは、勇気ある一言と、冷静な数字です。老後破綻は、静かに始まります。だからこそ、気づいたいまが、立て直しの最初の一歩なのです。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー