【ひらがなクイズ】空欄に入る「2文字のひらがな」は？ 少し大人な語彙がそろいました
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、凛とした強さや高さを感じさせる言葉が並んでいます。空欄が言葉の「頭」に来るものもあれば、「最後」に来るものもありますよ。音のつながりを意識して探してみてくださいね。
した□□
□□のぞみ
□□びしゃ
□□さご
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たか」を入れると、次のようになります。
したたか（強か）
たかのぞみ（高望み）
たかびしゃ（高飛車）
たかさご（高砂）
「高望み（たかのぞみ）」や「高飛車（たかびしゃ）」など、漢字の「高」が含まれる言葉が多かったですね。「したたか（強か）」のように、ひらがなで書くと意外な共通点に驚く言葉もあったかもしれません。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、凛とした強さや高さを感じさせる言葉が並んでいます。空欄が言葉の「頭」に来るものもあれば、「最後」に来るものもありますよ。音のつながりを意識して探してみてくださいね。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
した□□
□□のぞみ
□□びしゃ
□□さご
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たか正解は「たか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たか」を入れると、次のようになります。
したたか（強か）
たかのぞみ（高望み）
たかびしゃ（高飛車）
たかさご（高砂）
「高望み（たかのぞみ）」や「高飛車（たかびしゃ）」など、漢字の「高」が含まれる言葉が多かったですね。「したたか（強か）」のように、ひらがなで書くと意外な共通点に驚く言葉もあったかもしれません。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)