「スゴい！」ソフトバンク近藤健介、娘手作りのパンが“上手すぎ”と話題に！ 「パン屋さんのパンかと」
プロ野球・福岡ソフトバンクホークス所属の近藤健介選手は12月28日、自身のInstagramを更新。娘がパンを作ったことを報告し、ツーショットを公開しました。ファンからは称賛の声が多数寄せられています。
【写真】近藤健介＆娘のほっこりツーショット
ファンからは、「美味しそう」「凄い」「パン屋さんのパンかと間違えそうな位上手」「仕上がりが綺麗で美味しそうですね」「え！上手すぎ！」「スゴい！」「こんちゃんパパのお顔になってる！！」「さすがこんちゃんの娘ちゃん」と絶賛の声が続出しました。
(文:勝野 里砂)
娘手作りのパンを披露近藤選手は「娘が作ってくれました！！ 癒されますね」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は近藤選手が笑顔で娘と寄り添う姿です。近藤選手はおいしそうなパンを載せた皿を持っています。娘が焼いたようで、プロ顔負けのクオリティーであることが伝わってきます。
けがに悩まされた2025年2025年シーズンでは、開幕後すぐに腰の故障で離脱するなど体の問題に悩まされながらも、打率.301の好成績を残した近藤選手。2026年シーズンのさらなる活躍に期待が高まりますね。
