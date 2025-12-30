ピケカフェ「福袋2026」発売決定！ 限定デザインのバッグ＆ステッカーをイン
「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、全国各店舗の年始営業開始日から、毎年好評の福袋「gelato pique cafe NEW YEAR BAG 2026」を発売する。
【写真】新年には『PEANUT』×「ニューエラ」コラボアイテムも発売！
■選べる2種類
今回発売される「gelato pique cafe NEW YEAR BAG 2026」は、人気のアイテムを詰め合わせた5000円と7000円の全2種類。
5000円福袋にはクレープチケット2枚と雑貨（合計約8000円相当）、7000円福袋にはクレープチケット3枚と雑貨（合計約1万円相当）がそれぞれ入った、お得な内容となっている。（価格は税込）
また、ここでしか手に入らない限定デザインのバッグとオリジナルステッカー2枚が必ず入っており、バッグにはクレープを手にした愛らしいピケベアがプリントされている。
なお、本福袋の購入は1人各3点までで、各店舗なくなり次第終了。年始営業開始日は各店で異なるため、公式サイトにて事前の確認が必要となる。
