今年もいよいよ明日まで。この一年のわが身を振り返ると失敗したり怠けたり。来年こそは頑張ろうと心に誓うが、毎回恥じ入る年の瀬である▼どんな年でしたか、と尋ねると石橋湖巴（こはく）さん（22）は大粒の涙をぽろぽろこぼした。「ポルトガルではバタフライとか頑張って、お母さんたちが感動して泣いていた。まだまだみんなと戦っていきたい」▼北九州市在住の石橋さんは今秋、ポルトガルで開かれたダウン症の世界水泳大会に出場した。自由形、背泳ぎ、バタフライのいずれも自己ベストを更新。母の京子さん、指導者の太田清さんと共に先日、市長を表敬訪問した。その後、3人に話を聞いた▼石橋さんは9歳で水泳を始めた。京子さんは体力づくりのために運動させたかったが、屋外では信号機の意味を理解できていないと交通事故に遭う恐れがある。室内で監視員がいるプールなら安心、と決めた▼生まれつき右手の先がなく真っすぐ泳ぐのは難しい。ダウン症の大会に出ると右手のハンディがあり、身体障害や知的障害の大会ではダウン症の壁がある。ダウン症の人は小柄で筋肉の緊張を保ちづらく、平衡感覚が弱い傾向がある▼京子さんは「でも彼にとっては生まれた時からこの体が当たり前。自分なりにすごく頑張ってきたんです」。周りの人に支えられ、ベストを尽くし、多くの人に希望を贈る。年の暮れに今年一番のすてきな涙に出合えた。