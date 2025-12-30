いしだ壱成、父・石田純一と“若見えメイク”で2ショット「かっこいい」「最高に爽やか」
俳優のいしだ壱成（51）が28日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優・石田純一（71）との2ショットを公開した。
【写真】「最高に爽やか」いしだ壱成＆石田純一が“若見えメイク”で2ショット
「先日、番組の企画で“若見えメイク”を施してもらった父と僕」と紹介し、純一との親子ショットを5枚アップ。“絶妙”な距離感を保つ2人の姿に、壱成は「記念に撮ってもらった写真がなんだか初々しい。笑」とつづった。
この投稿には、「お二人若くてかっこいいです」「最高に爽やか」「親子関係でのドラマ期待してます！」などのコメントが寄せられている。
