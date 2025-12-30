第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。

８００メートル超の高低差がある箱根駅伝の５区と６区にある、箱根登山鉄道の「小涌谷踏切」は、コース上で現在では唯一の鉄道の踏切で、山登り、山下りのほぼ中間地点付近にあり、レース通過時間帯は、同鉄道の協力により係員が配置され、状況を見ながらランナーを優先して運行を調整し、適切に通過させてくれる。

かつて、箱根駅伝のコース上には、ほかにも踏切があった。１区と１０区のコースにあった京急電鉄空港線の「蒲田第１踏切」（東京都大田区）は２０１２年の上下線高架化完了によって姿を消した。

線路に足を取られないよう、ランナーたちは歩幅を調整して踏切を通過してゆく。そんな踏切は、かつて、ランナーの足止め、転倒、その後のデッドヒートと数々のドラマも演出することになった。２００２年の７８回大会、大東文化大の１０区アンカーはもう少しで前を走る中央大の走者に追いつけるという場面で遮断機に阻まれた――。その２５秒後、選手の背中は見えなくなっていた。

もう一つ、横浜の戸塚にも踏切があった。ＪＲ戸塚駅北側に２０１５年まであった「戸塚大踏切」だ。地元では「開かずの踏切」として知られ、昭和２０年代までは、この踏切を通る旧東海道が駅伝のコースになっていた。

「箱根駅伝７０年史」（関東学生陸上競技連盟）によると、１９５３年の２９回大会では中央大の２区のランナーが踏切で足止めされている間に後続の明治大との差が縮まり、戸塚中継所では１位中央大が明治大と１秒差でたすきをつないだと記録されている。

踏切で足止めされた場合のロスタイムは「不可抗力」であるとして競技者の所要時間に含めないルールがある。だが、レースの円滑な運営のための関係者の大きな協力に支えられている大会で、そのルールが適用されることはもうないかもしれない。（デジタル編集部）