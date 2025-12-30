こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 1015」。

くじら座の方向、約1億1800万光年先にあります。

とても明るい銀河中心の棒状構造をリング状の構造が取り囲む様子は、まるで何かの記号や文字のような印象を抱かせます。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 1015」（Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Riess (STScl/JHU)）】

地球に対してほぼ正面を向けた銀河（フェイスオン銀河）であることも、独特の印象を支える要素のひとつです。

棒渦巻銀河とは、中心部に棒状の構造が存在する渦巻銀河のこと。私たちが住む天の川銀河をはじめ、渦巻銀河のうち約3分の2には棒状構造があるとされています。

こうした棒状構造は、銀河に含まれるガスを銀河円盤から中心部へと導く役割を果たしていると考えられています。中心部に送り込まれたガスは新たな星の材料になるか、中心部に潜む超大質量ブラックホールが取り込むことになります。

また、NGC 1015では2009年8月にIa型超新星「SN 2009ig」が検出されました。

Ia型超新星は、白色矮星に伴星からガスが流れ込んだり、ペアを組む白色矮星どうしが合体したりすることで、白色矮星の質量が「チャンドラセカール限界」と呼ばれる一定の値（太陽の約1.4倍）に達した時に発生すると考えられています。

真の明るさがほぼ一定だと考えられているIa型超新星は、実際に観測された見かけの明るさと比較することで、発生した銀河までの距離を測ることができます。

このように、真の明るさと見かけの明るさをもとに距離を測定できる天体や現象は「標準光源」と呼ばれています。Ia型超新星もそのひとつとして、比較的遠い宇宙までの距離を測定するために利用されています。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「広視野カメラ3（WFC3）」で取得したデータを使って作成されたもので、ESA＝ヨーロッパ宇宙機関から2018年3月12日付で公開されました。

本記事は2020年10月16日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

