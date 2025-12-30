この記事をまとめると ■ダイハツが東京オートサロン2026にトヨタ自動車と共同出展する ■テーマの「ダイハツメイ」を体現するカスタマイズカーは軽商用2台と軽乗用3台だ ■さまざまなテーマのカスタマイズカーで「暮らしがおもろくなる」を表現している

暮らしがおもろくなるダイハツメイ

ダイハツは、2026年1月9日（金）〜11日（日）に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展する。トヨタ自動車とともに北ホールへ共同出展し、グループでイベントを盛り上げるという。今回の展示は、ダイハツのテーマである「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」を軸に、「わたしにぴったり」「暮らしがおもろくなりそう」と感じられるダイハツメイを、カスタムカーとモータースポーツ車両で表現する。カスタマイズカーは、ワクワクと驚きの軽商用車が2台、ドレスアップの方向性を提案する軽乗用車が3台だ。

1台目は「ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命（ダイハツメイ）」。世代を超えて人の輪を繋ぐという想いを込め、荷台には歴代ハイゼットをモチーフにしたパネルを装備。もち上げると輪投げの的になるギミックも盛り込むなど、軽トラに遊びを足し算した面白さが表現されている。

内装も、ダイハツやハイゼットにゆかりのあるモチーフを取り入れ、ブランドの歴史や土地のストーリーまで表現するという。

2台目は「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3」。停車中に荷室をスライドさせてフロアを延長でき、休憩など「使い方の幅」を広げるのが狙い。

さらに、荷台下にオリジナルサイドパネルを装着し、積載量アップも図った、アウトドアで使える実用カスタムだ。

「ムーヴ クロメキ」は、ダークトーンにこだわった内外装で「落ち着いた大人のかっこよさ」を狙っている。光るフロントグリルとリヤガーニッシュで高い質感を演出し、マットグレーやスウェード調素材などを採用。

純正用品（フロントバンパーガーニッシュ等）を採用するとしており、量産車の延長で実現可能な現実味のある内容だ。

「ムーヴ #ootd（オーオーティーディー）」は、気軽なお出かけがテーマ。ootdは「Outfit Of The Day（今日の服装）」の略で、SNSのハッシュタグでもおなじみの言葉だ。

デニム調インテリアやブルーとホワイトのツートンなど、ファッション感覚で選べる「今日の気分」寄りのカスタムになっている。

そして、「タント カスタム クロメキ」は、都会の夜に似合う迫力をフロントフェイスなどで表現。こちらも光るグリルとリヤガーニッシュで洗練された質感を狙い、インテリアはグレーとパープルで上品さを演出するという。純正用品（バックドアスポイラー等）の採用される。

なお、ダイハツは2026年2月13日（金）〜15日（日）にインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」にも出展予定としている。東京だけでなく大阪まで含めて、同社の「ダイハツメイ」な提案を実車で確認できる機会になりそうだ。