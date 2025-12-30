Åì¾ÚÂ³Íî¡¢°ì»þ300±ß°Â¡¡ÂçÇ¼²ñ¡¢ÊÆ³ô°Â¤ò·ùµ¤
¡¡º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ëÂçÇ¼²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿30Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³Íî¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÇä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ300±ßÄ¶²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ115±ß39Á¬°Â¤Î5Ëü0411±ß53Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï7.81¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3418.71¡£
¡¡Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡ÊSBG¡Ë¤¬29Æü¤ËÂç·¿Çã¼ý¤òÈ¯É½¤·¡¢ºâÌ³°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤ÆÁê¾ìÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Ç»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¼è°úºàÎÁ¤ËË³¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÇã¤¤ÃíÊ¸¤âÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£