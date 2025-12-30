タレント・藤井隆（５３）の妻で、タレントの乙葉（４４）の姿にフォロワーが沸いた

２人は、２７日に愛知・名古屋市内のホテルでディナーショーを開いた。乙葉は３０日までに「ディナーショーにお越しいただいた皆様、ありがとうございました。 とても温かく、優しい眼差しで見守り続けてくださり、私たちは感謝の気持ちでいっぱいです」とインスタグラムに投稿。

「握手会の時にはエッセイを持ってきてくださったり、知ってくださったきっかけを教えてくださって、懐かしい気持ちや、ありがたい気持ちで、胸がいっぱいになりました。お忙しい年末にも関わらず、足を運んでくださったこと、一緒に時を過ごしてくださったこと、本当にありがとうございました。素敵な１日を、プレゼントしていただきました」とファンに感謝を伝えた。

「細やかに気を配り、支えてくださったスタッフの皆様、美味しいお料理、そしてお祝いもしてくださり、優しさに溢れたＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋のスタッフの皆様、本当にありがとうございました」とスタッフにも丁寧にお礼。

まるでウェディングドレスのような衣装も着こなした乙葉。藤井と笑顔の２ショットもアップし、フォロワーは「お二人とも素敵ずっと憧れです！」「謙虚で素敵なご夫婦」「とってもお似合い乙葉ちゃんかわいい」「おふたりの披露宴に来てるようなとてもとても楽しく幸せな時間でした」「永遠のお姫様」「乙葉ちゃんの顔の小ささにビックリ！可愛さにうっとり」とほっこりした。

２人は２００５年７月に結婚し、０７年１０月に長女が誕生している。