高知競馬の「第56回高知県知事賞」（ダート2400メートル、12頭立て）は、大みそかの31日7R（17時30分発走予定）で行われる。昨年は1番人気のユメノホノオが優勝し連覇を達成した。今年から新たに近畿・四国・九州地区交流競走へ生まれ変わり、さらにハイレベルな戦いが期待できそうだ。今年のメンバーは以下の通り。

1枠1番ビオグラフィア （牡7＝高知・別府真）57永森大

2枠2番ネオブレイブ （牡9＝高知・目迫大）57井上瑛

3枠3番アムレートゥム （牡4＝高知・宮川真）57宮川実

4枠4番エクセレントタイム（セン7＝高知・川野勇）57郷間勇

5枠5番オディロン （牡6＝兵庫・森沢友）57吉村智

5枠6番ロッキーサンダー （牡8＝高知・田中守）57岩橋勇

6枠7番タマモマスラオ （牡5＝高知・倉兼育）57畑中信

6枠8番ジョウショーホープ（牡5＝高知・雑賀正）57岡村卓

7枠9番エイシングラス （牡6＝高知・田中譲）57林謙佑

7枠10番ダノンジャスティス（セン9＝高知・別府真）57城野慈

8枠11番ウインヴェルデ （牡6＝高知・打越勇）57吉原寛

8枠12番アルドーレ （牡10＝高知・田中守）57赤岡修

地元勢ではユメノホノオを筆頭に主力級の参戦がなく、正直なところ小粒感は否めない。それだけに存在感を増しているのが唯一の遠征馬・オディロン（父キタサンブラック）だろう。

オープンクラスにいたJRAでの実績以上に高く評価されるべきは兵庫での近走だ。2月の白鷺賞（姫路）で重賞初Vを飾ると、次走の3月はがくれ大賞典（佐賀）では、今や高知の顔であるシンメデージーを相手に2着好戦。そして前走・園田金盃では史上初めて無敗で兵庫3冠に輝いたオケマルの連勝記録を止めてV。まさに天井知らずの上昇度を示した。勝算を持っての参戦とみる。

一方、地元勢では近走成績と距離適性からエクセレントタイム（父ハーツクライ）が真っ先に挙がる。JRA時に芝の長距離を走っていたが、ダートに替わってもその適性は変わらず、千六以上なら連対率78％を記録する。今秋は9月の珊瑚冠賞2着など、重賞でも好結果を残している。オディロン相手にどこまでやれるか気になるところ。

アルドーレ（父オルフェーヴル）は20日のB級準重賞・緑川特別を勝利し、ここは中10日での出走となる。それだけ状態がいいのだろう。格下でも侮れない。ロッキーサンダーは昨年の当レース2着馬。今季未勝利で調子は決して良く思えないが、好走舞台での変わり身は考えておきたい。