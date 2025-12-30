ロシアのラブロフ外相＝24日、ロシア首都モスクワ/Russian Foreign Ministry/Anadolu/Getty Images

（CNN）ウクライナは29日、ロシアによる「ウクライナの無人機攻撃がロシアのプーチン大統領の公邸の一つを狙った」との主張を否定した。

ロシア側の主張を巡り、米国のトランプ大統領は29日、プーチン氏と電話会談した際に、この無人機攻撃について説明を受けたと明らかにした。トランプ氏は当初、プーチン氏の説明をそのまま受け入れたことを示唆していたが、記者団からウクライナ側の否定について問われると、攻撃は起きていなかった可能性もあると答えた。

ロシアのラブロフ外相は、ロシア・ノブゴロド州で無人機攻撃が起きたとされることを受け、「ロシアの交渉姿勢は見直される」と述べた。ラブロフ氏は、被害や死傷者は出ていないとしつつ、ロシア軍が「報復攻撃」の標的を選定したとも語った。

ラブロフ氏が言及したのは、ノブゴロド州のバルダイ湖畔にある厳重に警備された大統領公邸のこととみられる。ただ、当時プーチン氏が現地にいたとは主張していない。

これに対し、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア側の主張を「完全な捏造（ねつぞう）だ」と直ちに否定した。ゼレンスキー氏は、この主張が、前日に自身がトランプ氏と米フロリダ州で約3時間会談した直後に出てきた点を指摘した。

この会談では大きな突破口は開けなかったものの、最新の和平案では、米国がウクライナの安全を15年間保証し、延長も選択肢に含まれることで両首脳が一致したと、ゼレンスキー氏は説明している。

ゼレンスキー氏はX（旧ツイッター）に「ロシアがまたもや危険な発言で、トランプ大統領のチームと共有した外交努力の成果をすべて損なおうとしている。我々は平和実現に向け協力し続ける」と投稿した。

ゼレンスキー氏はまた、欧州首脳らとの会談後の別の投稿で、「ロシアはウクライナへの攻撃とこの戦争の長期化を正当化するために偽情報を拡散しているが、世界の主要な情報機関は真の情報を持っているはずだ」と指摘した。

ラブロフ氏は、ロシアの防空システムが無人機91機を撃墜したとも述べた。一方で、ロシアはウクライナ戦争終結に向けた交渉から撤退する考えはないと強調した。

ロシア国営ラジオによると、プーチン氏は29日の電話会談で、トランプ氏に無人機攻撃について伝え、攻撃を受けてロシアが和平交渉に対する姿勢を見直していると説明したという。ロシアのウシャコフ大統領補佐官によれば、トランプ氏はこの報告に「衝撃」を受け、「憤慨」していたという。

トランプ氏は、フロリダ州でイスラエルのネタニヤフ首相と会談するのを前に、記者団からウクライナによるものとされる攻撃について質問を受けると、「気に入らない。良くない」と語った。

ただ、記者から攻撃自体がなかった可能性を問われると、「そうかもしれない。可能性はある。ただ、今朝プーチン大統領は攻撃があったと言っていた」と語った。米国の情報機関が証拠を持っているかとの質問には「いずれ分かるだろう」と答えた。