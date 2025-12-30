G大阪は30日、大学ナンバーワンDFとの呼び声が高い筑波大のDF池谷銀姿郎（21）の来季加入内定を発表した。池谷はクラブを通じて「青黒のユニフォームに袖を通せることにワクワクとした高揚感と同時に責任感を感じています。常に情熱を持ち続け、熱く闘っていこうと思います」などとコメントした。

3年生ながら今季の関東大学リーグ最優秀選手賞（MVP）を受賞した逸材には複数のJ1クラブだけではなく、かつて日本代表MF中村敬斗も所属したLASK（オーストリア）も参戦。激しい争奪戦になっていたが、早くから熱烈オファーを出していたG大阪が射止めた。今冬のインカレでも6試合2失点と堅守を支え、8大会ぶり10度目の優勝に貢献した。

池谷は1メートル83で、センターバック（CB）とサイドバック（SB）の両ポジションでプレー可能。左右両足での正確なキックや跳躍力を生かしたヘディングで攻撃でも存在感を発揮する。G大阪は即戦力として期待を寄せているという。

G大阪は来季、イェンス・ウィッシング新監督を迎える。DF中谷進之介やDF福岡将太、DF三浦弦太ら実力者が揃っているものの、来年は全員が30歳台になる。将来性の高いDFの加入は、チームとして必要だった。大学サッカー界で圧倒的な存在感を見せた池谷がJ1の舞台でどのような輝きを放つのか早くも注目が集まる。

◇池谷 銀姿郎（いけがや・ぎんじろう）2004年（平16）6月19日生まれ、東京都出身の21歳。横浜FCユースから筑波大進学。20年U―16日本代表、21年U―17日本代表候補。1メートル83、82キロ。