若手は洋食志向、和食個人店は悲鳴を上げる…調理師学校で起きていた「和食離れ」の実態

日本全国から「町そば屋」が激減している。ミシュランガイド15年連続掲載の実績を持つ、両国「ほそ川」でさえも人手不足に直面し夜営業を休止しているという。そんな中、28歳のNさんは大阪から上京し「ほそ川」で修行することを決意した。しかし、後継者不足に悩む「そば業界」が直面する現実は想像以上に厳しいものだった。

名店が人手不足になる「そば業界」

名店で触れたそばの美味しさに感銘を受け、自身も学びたいと扉を叩いた28歳の男性――Nさんは、3ヵ月でそば屋を辞めてしまった。

「1ヵ月も続かない」という前例に照らし合わせれば、Nさんは長く続いたほうなのかもしれない。だが、Nさんが私に語ってくれた‟そばを選んだ理由”をなぞればなぞるほど、「どうして諦めてしまったのか」とやりきれない気持ちになる。

私はこれまで、『「町そば屋」がひっそりと大量閉店していた…＜40年で3000店が東京から消失＞チェーン店だけが残る事態に』 で東京から町そば屋がなくなっていること、『〈コスパ・タイパの波がそば業界にも〉ミシュラン掲載の「町そば屋」店主が嘆く、若手が来ない危機的な状況』で、名店と言われるそば屋でも人材不足で困窮していることを伝えてきた。

根幹にあるのは、修業をしてまでそば屋になりたいという担い手、特に若い人材がいないことだ。修行は厳しさを伴い、ものになるまで時間もかかる。Nさんは承知の上で、大阪から上京してまで一旗上げる気だった。取材時、私に語ってくれた声は弾んでもいた。しかし、その旗は風になびく前に折れてしまった。

飲食は、少なからず修業期間がある。そばに限った話ではなく、和食、中華、西洋料理、何を極めるにしろステップがある。

そば以外のジャンルはどうなっているのか。周辺の事情を知ることができれば何がそばを難しくしているのか、よりクリアになるような気がした。私はそれを探るために、いくつかの調理師専門学校に取材依頼をし、ほどなくして習志野調理師専門学校から話を聞く機会を得た。

就職先で最も人気が高いのは「西洋料理」

JR津田沼駅から徒歩10分、京成津田沼駅から1分の距離にある習志野調理師専門学校は、プロの現場と同じ環境で調理の基礎技術と知識を学ぶことができる、1968年に開校した由緒ある調理師専門学校の一つだ。

卒業生は、「Hotel East 21 Tokyo」、「ホテルスプリングス幕張」といったホテル、さらには、「なだ万」、「精養軒」といった有名飲食店へも就職している。十分な実績を誇る古参である。

校内に通され応接室で少し待っていると、「わざわざお越しいただいてありがとうございます」と校長の山粼憲さんが現れ、何でも聞いてくださいとにこやかに応じてくれた。

私はまず、学⽣の就職先の選好に傾向があるのかを尋ねることにした。というのも、習志野調理師専門学校への取材と並行する形で、武蔵野調理師専門学校にも取材をお願いしたところ、

「⻄洋料理を希望者する学⽣で半数近くおります。⽇本料理の希望者も⼊学者は減少傾向にあると思います。昨今⼀番希望者が減少しているのは、中国料理での就職を希望する学⽣です」

という文面での回答を聞いていたからだ。西高東低ならぬ、西高中低の傾向がある。このことについて話をすると、山粼校長は首を縦に振った。

「本校の学⽣の就職先の選好も同じです。もっとも人気が高いのは⻄洋料理、次いで和⾷、そして中華料理と続きます。中華料理は、鍋を振るなど運動量が多いため、とても体⼒を使います。中華料理を生業にされている方の中には、腰を悪くして退職される人も少なくない。そのため、卒業生は中華を敬遠する傾向があります」

山粼校長によれば、西洋料理は「華やか」かつ、子どもの頃からファミリーレストランなどでの体験を含めた「親しみやすさ」があるため、学⽣から好まれやすいという。さらには、「就職先が多いことも魅⼒の一つ」だと付言する。

「若い学生さんに話を聞くと、『自宅から通える範囲にある就職先がいい』という意見が多いんですね。また、福利厚生についてもきちんと考慮しているため、『定時で仕事が始まり終わる』という点も選ばれる要因になっています。こうした背景もあって、個人店よりもホテルを就職先として選ぶ学生が増えています」（山粼校長）

この傾向は、先の武蔵野調理師専門学校も変わらない。「料理に関係なく、レストランや専⾨店を希望する学⽣は少なく、ホテルなど⼤きな企業での就職を希望する」といい、武蔵野調理師専門学校の令和4年度から令和6年度までの卒業⽣に対しての西洋料理を希望する学⽣の割合と、西洋料理でのホテル（会館‧ウエディング含む）と専⾨店の割合は、以下の通りである。

令和4年度 ⻄洋料理希望者 40.2％（ホテル34.0％ 専⾨店6.2％）

令和5年度 ⻄洋料理希望者 38.8％（ホテル36.9％ 専⾨店1.9％）

令和6年度 ⻄洋料理希望者 36.1％（ホテル27.5％ 専⾨店8.6％）

全体の4割ほどを西洋料理希望者が占めていることにも驚きだが、それ以上に目を丸くするのは、人気の高い西洋料理でさえ、ホテルへの就職希望者が圧倒的に多いという点だろう。令和5年度にいたっては、そのほとんどがホテルへ就職しているほどである。

対して、⽇本料理（和食）を希望する学⽣の割合と⽇本料理でのホテル（会館‧ウエディング含む）と専⾨店（⽇本料理店、蕎⻨、天ぷら、寿司など含む）の割合を比べると、

令和4年度 ⽇本料理希望者 18.6％（ホテル9.1％ 専⾨店9.5％）

令和5年度 ⽇本料理希望者 14.5％（ホテル8.2％ 専⾨店6.3％）

令和6年度 ⽇本料理希望者 15.3％（ホテル10.7％ 専⾨店4.6％）

日本料理希望者は、西洋料理と倍以上の差こそあるが、専⾨店へ就職する人も一定数いることが分かる。和食を突き詰めたい――。この点は、西洋料理とは異なる点と言えるが、多くの卒業生が福利厚生が安定しているホテルといった業態を選んでいることは明らかだろう。武蔵野調理師専門学校教務部が回答する。

「ホテルが多いのは、レストラン調理、宴会調理など多くのことに携わることができ、企業として研修・教育などが整っている点や、企業⼒があるからと判断する学⽣もいるのではないかと思います」

こうした背景には、コロナ禍の影響によって飲⾷業界を希望する学⽣が少なくなっている点も挙げられるという。コロナ禍に、休業や閉店に追い込まれた報道を受け、保護者が反対するケースも珍しくないそうだ。

「以前は独⽴志向を持った学⽣も多くいましたので、専⾨店を志望する学⽣も⼀定の⼈数はおりました。現在も、もちろん独⽴志向を持っている学⽣もおりますが、景気の影響や独⽴のための資⾦など考えると難しいと思わせる時代感があり、少なくなったように感じます。安定＝ホテルという考えもあると思います」（武蔵野調理師専門学校教務部）

両国「ほそ川」で取材をした際にも顕著だった‟安定を求める時代性”が、着実に料理の世界に及んでいる。ともすれば、“そば打ち3年、こね8年”という言葉がいまだに残るそばの世界で、若者が安定を考えるのは気が遠くなるに違いない。

後編『「そばの授業はやっていない」…調理師専門学校の校長がもらす「和食の中でも“そば”が厳しい」理由』では、調理師専門学校側の事情が「そば屋」の人手不足を招いている現状を見ていこう。

