バスケットボールの「2025bjカップ U14 Presented by 総合教育・生涯学習機関ECC」（ECCカップU14）が12月26日から3日間、静岡・このはなアリーナなどで行われた。

28日の最終日には決勝があり、男子は琉球ゴールデンキングスU14（沖縄）が男女通じて史上初となる3連覇で3度目の優勝を飾った。最優秀選手には琉球・川満佑絃（中学2年）が選出された。女子はSprite（埼玉）が連覇を達成した。

男子決勝は昨年と同一カードとなり、琉球と名古屋ダイヤモンドドルフィンズU14が争った。琉球は48−40で名古屋Dの挑戦を退けて、参加44チームの激戦を3連覇で制した。川満は1メートル75の長身を生かして奮闘。「先輩たちに続いて結果を残せて嬉しい。シュートが決まらなかったけど、MVPを取れたのは仲間のおかげです」と喜んだ。

琉球はいわずと知れたB1リーグ屈指の強豪軍団。トップチームの試合は動画配信などで欠かさず観戦している。目標とする1人に挙げたのは昨季のリーグベスト5に選出されたヴィック・ロー。「自分もヴィック・ロー選手みたいに決め切るプレーヤーになりたい」と、あこがれの“先輩”の背中を追いかける。

ECCカップ14は14歳以下の全国大会で、今年が18年目。大会運営にあたってはスポーツくじ（toto・BIG）の収益を原資とするスポーツ振興くじ助成金が活用されている。