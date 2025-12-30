世間が浮き足立つ年末年始。 忘年会、帰省、家族団らん、テレビから流れるお正月特番。しかし、そのすべてが、ある人にとっては“苦痛”でしかない時間になることもあります。「年末年始なんて、こなきゃいいのに……」。そう呟いたのは、年金月6万円で暮らす69歳の男性でした。華やかな時期に、静かに心をすり減らす老後の現実とは――。ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が解説します。

元喫茶店マスターの老後…昼夜逆転のアルバイト生活

原田幸助さん（69歳・仮名）は、地方都市の古いアパートで一人暮らしをしています。 昼夜が逆転した生活の中で、夜は運転代行のアルバイトに出ています。

原田さんは、かつて地元で長年愛された喫茶店のマスターでした。若い頃から飲食店一筋。40歳のとき、勤めていた店を譲り受けて独立。常連客に囲まれながら穏やかな日々を送っていました。

しかし、その生活を一変させたのが、コロナ禍でした。外出自粛による客足の激減。家賃や光熱費は容赦なくかかる一方で、売上はみるみる減少。悩んだ末、原田さんは店を閉める決断をします。

閉店後は、単発のアルバイトを掛け持ちする生活に。「どうせ働くなら、時給が高いほうがいい」。そう考え、二種免許を取得し、運転代行のドライバーとして働くようになりました。

そんな原田さんにとって、毎年憂鬱なのが“冬”、とりわけ年末年始だといいます。

年末年始が一番つらい理由

原田さんの年金は国民年金のみ。受給額は手取りで月およそ6万円です。個人事業主として生きてきた原田さんは、厚生年金に加入した期間がありません。

地方とはいえ、月6万円ではとても生活できる金額ではありません。そのため、現在もアルバイトで月15万円ほどを稼ぎ、なんとか生活を維持しています。

そんな原田さんにとって、年末年始は“稼げない時期”です。12月28日、29日頃までは忘年会シーズンで出勤日も増えます。ところが30日から1月4日頃までは客足が激減し、会社自体が休業状態に。時給制のアルバイトですから、出勤できなければ収入はゼロです。

家族のいない原田さんは、年末年始を一人で過ごします。ビールを一本、年越しそばはカップ麺。「せめて、少しは贅沢を……」と思っても、財布の中身がそれを許しません。

実は原田さん、昔からお金の管理が得意ではなく、売上が落ち込むたびに貯金を切り崩したり、支払いを先延ばしにしたりして、その場をしのいできました。そんな生活を繰り返してきた結果、年末年始の5日間の休みが、精神的にも大きな負担になっています。

「働きたいのに、働けない」

原田さんにとって年末年始は、孤独と不安、そして寒さに耐えるだけの時間なのです。

個人事業主の老後が抱えるシビアな現実

原田さんのような元個人事業主は、決して珍しくありません。個人事業主や、厚生年金加入が義務付けられていない職場で働いてきた人は、老後に受け取れる年金が「国民年金のみ」「厚生年金がほとんど無い」というケースが多くあります。

厚生年金に長く加入してきた会社員と比べると、年金額は大きく差が出ます。かつて話題になった「老後2,000万円問題」は、高齢夫婦2人で公的年金が月約21万円、支出が約26万円という前提で、人生100年時代を生きた場合で計算されています。

しかし、もし国民年金のみで、夫婦2人で月13万円程度しかなければどうでしょうか。不足額はさらに拡大し、生涯で必要な資金が5,000万円規模になる可能性もあります。

「個人事業主は定年がないから、働けるだけ働けばいい」

確かに一理ありますが、コロナ禍のように社会的に抗えない出来事や病気などの突発的な事態が起きれば、「働き続ける」という前提は簡単に崩れてしまいます。そのため、会社員以上に老後への備えを意識する必要があります。

個人事業主には小規模企業共済や国民年金基金のような税制が優遇された制度が用意されていますし、iDeCoも掛金上限が会社員より高くなっています。老後に向けて備えるための選択肢は決して少なくありません。

さらに、公的年金は最大75歳まで繰り下げることで、受給額を最大84％増やすことも可能です。もちろん、その間の生活資金をどう確保するかという現実的な課題は残りますが、これらを組み合わせれば、制度を正しく理解し、組み合わせて活用すれば、「何も打つ手がない」状況ではないことも確かです。

自分で選択した生き方…老後の生活設計も今から考える

個人事業主は、自分の努力次第で自由な働き方と収入を得られます。その一方で、公的保障は会社員よりも乏しいのが現実です。

「好きなことを仕事にする」

「自由に生きる」

その選択をしたからこそ、老後の生活設計についても、自分自身で責任を持って考える必要があります。毎月少額でも、早い段階からiDeCoなどを活用して積み立てていけば、将来の選択肢は確実に広がります。原田さんの後悔は、決して特別な話ではありません。気づいた“今”こそが、準備を始める一番早いタイミングです。

小川 洋平

FP相談ねっと