年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した「シニア」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。著名人・専門家の知見や知恵、リアルな声…。それらを一度に振り返ることで、新しい年をよりよい一年にするヒントが見つかるはず！

* * * * * * *

その１：104歳のピアニスト

104歳のピアニスト室井摩耶子「現在も自宅で一人暮らし。眠たくなったら寝て、起きたい時間に起きる。〈体が欲していることに従う〉のが、私の健康法」

https://fujinkoron.jp/articles/-/18892

日本最高齢のピアニスト、室井摩耶子さん。終戦間際にデビューして以来、長年観衆を魅了してきました。

百寿を超えた今も音楽の探求を続けている室井さんに、長寿の生活習慣などを聞きました。

その２：山梨県と静岡県の健康寿命が長いワケ

専門家「高齢者研究で判明した《長生きの秘訣》。実は健康的な生活習慣などより…」男女ともに山梨県と静岡県の健康寿命が長いワケ

https://fujinkoron.jp/articles/-/17230

太古の昔から群れを作り、他者とのかかわりを持ちながら生活をしてきた人間。

家族や友人などのつながりが多い人は、少ない人に比べて幸せを感じやすく、健康で長生きであるということがわかっています。

山梨県や静岡県の健康寿命が長さは、昔ながらの付き合い方にも関係しているようで……。

その３：老化ってチャーミング

大久保佳代子 高齢になった両親の老化具合がおもしろおかしい。愛犬とスパゲッティで口綱引きをする父に、電池切れのリモコンでテレビをつけようとする母

https://fujinkoron.jp/articles/-/18166

お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子さん。芸歴が30年を超えた今も数多くのバラエティ番組で活躍されています。

そんな大久保さんが12年以上にわたって書き綴ってきたエッセイ『パジャマあるよと言われても』から、高齢になった両親の面白おかしいエピソードを紹介。

「老化って時にチャーミングよね」という大久保さんの言葉に心が温かくなります。

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった「シニア」にまつわる内容を紹介いたしました。

104歳のピアニスト、静岡県と山梨県の長寿のワケ、オアシズ大久保さんの両親のエピソード……。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。