年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した「節約」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。著名人・専門家の知見や知恵、リアルな声…。それらを一度に振り返ることで、新しい年をよりよい一年にするヒントが見つかるはず！

その１：青木さやかさんが節約に挑戦

青木さやか「物価高で節約に挑戦。身に染みてわかった。行き当たりばったりでは無理！お金を持つには、稼ぐか貯めるか。その２択しかない

https://fujinkoron.jp/articles/-/15943

物価高で「節約」に興味を持った青木さやかさんは、家計簿アプリをつけ始めることからスタート。

お金の使い道を見える化したことで、わかってきたことがあって……。

その２：片付けが年間120万円の節約に？

片付けで年間120万円も節約？衣料費、食費がグングン減って…整理収納アドバイザー「他人軸ではなく自分軸に変われば、家だけでなく生き方もスッキリに」

https://fujinkoron.jp/articles/-/16680

小さな所から片づけて、完璧を目指さず、心地いい空間を目指す「スモールフィット片づけ」を提案する整理収納アドバイザーの阿部静子さん。

そんな阿部さんが自身の経験をもとに、片づけによって金銭的メリットが生まれたエピソードを紹介。

それは年間120万円もの節約になったようで……。

その３：資産2億円ブロガーの「お金の増やし方」

節約のために5分歩いた先の店で買い物してもお金は貯まらない」資産2億円の人気ブロガー・斗比主閲子が教える《地味だけど着実に資産が増える》考え方

https://fujinkoron.jp/articles/-/17134

はじめは家計簿もつけられなかったのに、資産2億円を築いた人気ブロガーの斗比主閲子さん。

そんな斗比主さんが地味だけど着実に資産が増えていく「富裕層になれるお金の方程式」を全公開します。

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった「節約」にまつわる内容を紹介いたしました。

青木さやか、片づけで120万円節約、資産2億円ブロガー……。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。