＜病人から金取るの？＞完璧な計画が姉のせいで台無し！義母もウザすぎ〜【第6話まんが：妹の気持ち】
私（アヤカ、34歳）は夫（ショウタ、36歳）と息子（レン、3歳）と娘（ヒマリ、1歳）との4人暮らし。私に病気が見つかり、3ヶ月ほど入院することになりました。入院期間中は、子どもたちを姉に預けるつもりです。幼い頃から仕事で忙しい両親（父：オサム、60代、母：マユミ、60代）に代わって、姉（ミドリ、39歳）が私の世話をしてくれていたから、きっと子どもたちのこともよく世話してくれるでしょう。しかし快諾したはずの姉が義兄（タケシ、42歳）にそそのかされて、両親を交えた話し合いに持ち込んできました。
最近、不調が続くので病院で検査すると、病気が見つかって手術と入院が決まってしまいました。命に関わる状態ではないようですが、リハビリが必要になるそうです。このとき真っ先に頭に浮かんだのは夫より姉。私と姉は大の仲良しです。姉はしっかり者で、小さい頃から第2の母のような存在でした。
夫に病気のことを話すと、わかりやすくうろたえていました。子どもたちのことを心配していましたが、大丈夫。私には姉がいるのですから。その場で姉に電話で子守りを頼むと、案の定、姉は「わかった」と快諾してくれました。
私は治療とリハビリに、夫は仕事に専念。子どもたちは姉に見てもらって安心。そう思っていたのに、事態は思わぬ方向になりました。
姉は子どもを預かる費用について言い出すし、口うるさい母や堅物の父まで出てきて、家族会議になってしまったのです。私は余計なことを言った姉に腹が立って仕方ありません。しかし、夫まで両親や義兄に叱られたことで考え直しました。
術後の回復は順調で、2ヶ月ちょっとで退院。退院後はしばらく家で療養することになり、義母が「無理しないでね」と言ってしばらくうちに滞在することになったのですが、やんわりと今回の言動を咎めるようなことを言われてしまいます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
